03 мая 2017 года

Промысел омуля запретят уже в середине года

Запрет на промышленную добычу омуля в Байкале начнет действовать уже с середины года, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он также рассказал об усилиях по скорейшему восстановлению запасов этого вида.

На вопрос об ограничении добычи омуля в озере Байкал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков ответил в интервью РИА «Новости». Глава федерального агентства отметил, что при запрете промышленного освоения вылов омуля останется разрешен для рыбаков-любителей и коренных малочисленных народов Севера. При этом для любителей будут ограничения по суточному вылову. «Обсуждение уже не идет, сейчас идет работа, связанная с внесением изменений в правила, которые закроют возможность промышленного вылова байкальского омуля уже начиная с середины этого года», - заявил Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава ФАР рассказал о мерах, предпринимаемых для борьбы с браконьерством и восстановления популяции байкальского омуля.

«Во-первых, еще в прошлом году мы провели усиление нашего территориального управления, как с точки зрения технической обеспеченности, так и с точки зрения координации с другими силовыми ведомствами на этой территории, - отметил Илья Шестаков. - Во-вторых, провели большую работу по спасению от банкротства тех заводов, которые должны заниматься разведением байкальского омуля, они теперь являются государственными. Мы установили дополнительное государственное задание по объему выпуска молоди и личинок байкальского омуля в целях воспроизводства популяции. Большую работу провели в этом году для того, чтобы в оптимальных условиях и объемах байкальский омуль пошел на нерест, и последние данные науки по скату малька в озеро Байкал достаточно оптимистичные. Я думаю, что, работая по всем этим направлениям, через два-три года мы вернемся к вопросу о снятии запрета на промышленный вылов».

Fishnews