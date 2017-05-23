23 мая 2017 года

Уловы Магаданской области увеличил минтай

С января по апрель рыбаки Магаданской области добыли 22,5 тыс. тонн водных биоресурсов, на 29% превысив уровень 2016 г. Прибавку обеспечило успешное освоение минтая - 19,1 тыс. тонн (+37% к прошлогоднему показателю).

Доля минтая в уловах составила 84,8%, промысел осуществлялся в исключительной экономзоне России, выделенные квоты освоены на 63%.

Также в ИЭЗ РФ магаданские рыбаки добывали северную, углохвостую и гренландскую креветок, их суммарный вылов составил 1,88 тыс. тонн, или 93% к уровню прошлого года. Как сообщили Fishnews в пресс-центре правительства Магаданской области, краба-стригуна опилио и равношипого краба в общей сложности поймано 570 тонн - в 3,5 раза больше, чем к маю прошлого года.

В прибрежье региона облавливали навагу по заявительному принципу. Ее уловы составили 250 тонн (+22%).

В водах иностранных государств магаданские рыбаки освоили 8,6 тыс. тонн водных биоресурсов (-25%). Это берикс, зубаны, кефали, скумбрия, сардины, сардинеллы, хек и прочие виды.

Fishnews