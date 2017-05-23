23 мая 2017 года

Амуррыбвод завершил выпуски молоди кеты

Лососевые рыбоводные заводы ФГБУ «Амуррыбвод» завершили выпуски молоди осенней кеты. Всего за апрель и май в дикую природу отправили более 80,5 млн рыбок стандартной навески.

В рамках госзадания переселили 74,9 экземпляров кетовой молоди. В качестве компенсации ущерба водным биоресурсам в Амур отправлено свыше 596 тыс. особей, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения. 40 тыс. из этого объема переселили в рамках мероприятий Года экологии по договорам с компаниями «Амурский гидрометаллургический комбинат» и «Ресурсы Албазино».

В этом году за собственный счет Амуррыбвод вырастил и выпустил почти 5 млн экземпляров осенней кеты.

Fishnews