23 мая 2017 года

Сахалинскому агентству по рыболовству подберут главу

Правительство Сахалинской области объявило открытый отбор кандидатов на замещение вакантной должности руководителя регионального агентства по рыболовству.

К участию допускаются граждане, имеющие высшее образование и стаж работы на руководящих должностях в рыбохозяйственной отрасли не менее 5 лет. Кандидатам необходимо представить резюме, содержащее сведения о профессиональном образовании, квалификации и стаже работы, с приложением фотографии. Кроме того, от соискателя требуется краткая аналитическая записка о состоянии рыболовства в Сахалинской области с перечнем проблемных вопросов и предложениями по их решению.

Документы для участия в отборе принимаются до 31 мая 2017 г., сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. Отбор кандидатов будет проводиться в два этапа: рассмотрение документов и личное собеседование. Документы можно приносить по адресу: 693009, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, дом 32, офис 111. тел.: (4242) 67-10-99 (в рабочие дни с 9:00 до 17:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), или отправлять на е-mail: v.shishkina@admsakhalin.ru.

Напомним, что агентство по рыболовству Сахалинской области – это региональный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по реализации госполитики областного правительства в сфере рыболовства, рыбоводства и переработки водных биоресурсов, созданию условий для эффективной работы рыбохозяйственного комплекса региона. А также по совершенствованию системы управления использования ВБР в области, реализации отдельных полномочий РФ в сфере охраны и использования объектов животного мира, переданных органам исполнительной власти Сахалинской области.

Fishnews