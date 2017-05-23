23 мая 2017 года

Конгресс рыбаков решили собрать в октябре

В этом году в Приморском крае вновь планируется провести Международный конгресс рыбаков. Ожидается, что мероприятие состоится во Владивостоке 5 и 6 октября.

Сроки конгресса озвучили на заседании организационного комитета по подготовке и проведению форума. Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации, во встрече приняли участие представители ассоциаций рыбной отрасли, общественности и науки.

Планируется, что открытие конгресса состоится 5 октября в администрации Приморского края. На следующий день, 6 октября, площадкой проведения мероприятия станет отель «Хендэ».

Среди организаторов конгресса заявлены Росрыболовство, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая, Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура».

Fishnews