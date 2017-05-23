Конгресс рыбаков решили собрать в октябре

23 мая 2017 года
Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.
В ходе аукциона «Русская рыбопромышленная компания» приобрела права на добычу трех видов краба в подзоне Приморье. В освоении нового валютоемкого объекта промысла руководство РРПК видит возможность для диверсификации бизнеса.
Главе ТИНРО-Центра Льву Бочарову домашний арест в качестве меры пресечения заменили на залог в 2 млн рублей. Постановление принято Приморским краевым судом.
Сенаторы рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству обсудить с рыбаками подготовку проектов подзаконных актов, регламентирующих закрепление долей квот на предстоящий 15-летний период.
Торги по продаже долей квот на вылов краба пополнят госбюджет на 23 млрд рублей, оценили результаты в Федеральном агентстве по рыболовству. При этом суммарная начальная цена составляла около 1,5 млрд рублей.
С января по апрель рыбаки Магаданской области добыли 22,5 тыс. тонн водных биоресурсов, на 29% превысив уровень 2016 г. Прибавку обеспечило успешное освоение минтая - 19,1 тыс. тонн (+37% к прошлогоднему показателю).
23 мая 2017 года
Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.
В ходе аукциона «Русская рыбопромышленная компания» приобрела права на добычу трех видов краба в подзоне Приморье. В освоении нового валютоемкого объекта промысла руководство РРПК видит возможность для диверсификации бизнеса.
Главе ТИНРО-Центра Льву Бочарову домашний арест в качестве меры пресечения заменили на залог в 2 млн рублей. Постановление принято Приморским краевым судом.
В рамках развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота нужно не только работать над портовой инфраструктурой, но и разумно снижать административные барьеры. Об этом говорится в профильной стратегии до 2030 г.
Сенаторы рекомендовали Минсельхозу и Росрыболовству обсудить с рыбаками подготовку проектов подзаконных актов, регламентирующих закрепление долей квот на предстоящий 15-летний период.
Правительство Сахалинской области объявило открытый отбор кандидатов на замещение вакантной должности руководителя регионального агентства по рыболовству.
Торги по продаже долей квот на вылов краба пополнят госбюджет на 23 млрд рублей, оценили результаты в Федеральном агентстве по рыболовству. При этом суммарная начальная цена составляла около 1,5 млрд рублей.
Лососевые рыбоводные заводы ФГБУ «Амуррыбвод» завершили выпуски молоди осенней кеты. Всего за апрель и май в дикую природу отправили более 80,5 млн рыбок стандартной навески.
С января по апрель рыбаки Магаданской области добыли 22,5 тыс. тонн водных биоресурсов, на 29% превысив уровень 2016 г. Прибавку обеспечило успешное освоение минтая - 19,1 тыс. тонн (+37% к прошлогоднему показателю).
22 мая 2017 года
Оперативная группа рыбоохраны «Сарма» провела первые рейды на Байкале. Задержать омулевых браконьеров помог скоростной катер с современным радиолокационным оборудованием.