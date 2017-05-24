24 мая 2017 года

Аквакультуре предложили «рецепты» научной поддержки

Росрыболовству необходимо разработать единый стратегический документ, направленный на комплексное ускоренное развитие товарной аквакультуры – к такому выводу пришли участники состоявшейся в Москве конференции.

Конференция «Научное обеспечение развития товарной аквакультуры до 2030 г. в РФ» проводилась Росрыболовством совместно с ВНИРО на площадке Высшей школы государственного администрирования МГУ им. Ломоносова. В мероприятии приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества, отраслевых общественных организаций, сообщили Fishnews в Росрыболовстве.

По итогам конференции участники предложили федеральному агентству разработать единый стратегический документ, направленный на комплексное ускоренное развитие товарной аквакультуры до 2030 г. При этом необходимо учесть вопросы научного обеспечения, в том числе создания аквабиокультурных технопарков, лабораторий и испытательных центров (специальных полигонов) для перспективных исследований.

Отбором научно-исследовательских проектов c высоким потенциалом должен заняться специальный совет при профильном управлении Росрыболовства, считают участники конференции. В состав они предложили включить представителей отраслевых научных организаций, федеральных и региональных ведомств, институтов развития, образовательных организаций, отраслевых ассоциаций и союзов, бизнес-сообщества. Для развития отрасли планируется задействовать также потенциал проектного офиса при ВНИРО.

Федеральному агентству по рыболовству, Минпромторгу и Минэкономразвития рекомендуется рассмотреть возможность развития рынка поставщиков оборудования и инжиниринговых услуг в сфере товарной аквакультуры. Росрыболовство «Фонд Сколково», Российский научный фонд, Роснано, по мнению участников конференции, могут рассмотреть дополнительные возможности финансирования перспективных исследований и разработок в сфере товарной аквакультуры, а также предусмотреть поддержку молодых ученых для повышения кадрового потенциала в отрасли. Выработаны и другие рекомендации.

Предложения будут рассмотрены на Всероссийском совещании «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.» 28-29 июня в Ростове-на-Дону.

Fishnews