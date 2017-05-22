Норвежская семга получила шанс вернуться в Китай

Силовики и рыбоохрана готовятся защищать лосося Накануне «красной» путины в Министерстве сельского хозяйства прошло заседание штаба по борьбе с браконьерством. Росрыболовство, Минсельхоз, Генпрокуратура, МВД, ФСБ, Росгвардия и региональные власти обсудили координацию сотрудничества.

Норвегия и Исландия смогут продать больше рыбы в Евросоюз Парламент ЕС 18 мая увеличил квоты для рыбопродукции Норвегии и Исландии. В тот же день депутаты одобрили соглашения о финансовом вкладе этих стран и Лихтенштейна в Европейское экономическое пространство.

Камчатка ждет хороших подходов горбуши В эту «красную» путину Камчатский край собирается добыть 74 тыс. тонн горбуши в Карагинской подзоне. На западном побережье планируется освоить 20 тыс. тонн этого вида лосося.

Российские антисанкции ударили по лососю США Несмотря на рекордный объем вылова красной рыбы на Аляске в прошлом году, общая стоимость добытого лосося упала на 24% (133 млн долларов) по сравнению с 2014 г. В числе причин - российское эмбарго.

С жаберными сетями пора наводить порядок, считают в Росрыболовстве Ограничения по использованию на промысле лосося жаберных сетей будут введены уже в этом году, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Пока речь идет о принятии решений комиссиями по регулированию добычи анадромных видов рыб.