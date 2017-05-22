Норвежская семга получила шанс вернуться в Китай

22 мая 2017 года
Накануне «красной» путины в Министерстве сельского хозяйства прошло заседание штаба по борьбе с браконьерством. Росрыболовство, Минсельхоз, Генпрокуратура, МВД, ФСБ, Росгвардия и региональные власти обсудили координацию сотрудничества.
Парламент ЕС 18 мая увеличил квоты для рыбопродукции Норвегии и Исландии. В тот же день депутаты одобрили соглашения о финансовом вкладе этих стран и Лихтенштейна в Европейское экономическое пространство.
18 мая 2017 года
В эту «красную» путину Камчатский край собирается добыть 74 тыс. тонн горбуши в Карагинской подзоне. На западном побережье планируется освоить 20 тыс. тонн этого вида лосося.
16 мая 2017 года
Несмотря на рекордный объем вылова красной рыбы на Аляске в прошлом году, общая стоимость добытого лосося упала на 24% (133 млн долларов) по сравнению с 2014 г. В числе причин - российское эмбарго.
Ограничения по использованию на промысле лосося жаберных сетей будут введены уже в этом году, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Пока речь идет о принятии решений комиссиями по регулированию добычи анадромных видов рыб.
Участникам крупнейшего образовательного фестиваля для рестораторов Gastreet Show, который с 16 по 19 мая пройдет в Сочи, расскажут о культуре потребления и особенностях приготовления дикого лосося.
24 мая 2017 года
Южно-Курильский рыбокомбинат в этом году продолжит добычу скумбрии. Для того чтобы современный флот мог спокойно работать на промысле перспективных объектов, нужно внести изменения в законодательство, отмечает руководитель компании Константин Коробков.
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.
Рыбопромышленные компании Сахалинской области поддержали решение о создании единой ассоциации. Предполагается, что она объединит все основные предприятия отрасли, работающие на островах.
Временно исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Нацрыбресурс» назначен Сергей Харьков. Ранее он был заместителем гендиректора по управлению нефинансовыми активами предприятия.
Росрыболовству необходимо разработать единый стратегический документ, направленный на комплексное ускоренное развитие товарной аквакультуры – к такому выводу пришли участники состоявшейся в Москве конференции.
Первого заместителя директора ТИНРО-Центра Юрию Блинова отпустили из-под стражи под домашний арест. Постановление вынесено Приморским краевым судом 23 мая.
В Ненецком автономном округе вновь создан территориальный рыбохозяйственный совет. В состав совещательного органа вошли представители рыболовецких колхозов, предприятий, общин КМНС, общественных объединений, и региональных органов власти.
Россия планирует заключить с Экваториальной Гвинеей новое соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Проект документа предусматривает взаимодействие в сферах управления запасами, борьбы с браконьерством, аквакультуры.
23 мая 2017 года
Снижение требований к заявителям, претендующим на получение инвестквот под строительство береговых заводов, ослабляет защиту национальных ресурсов от бесхозяйственного использования, отметили участники рабочей группы Совета Федерации.