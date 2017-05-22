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Норвежская семга получила шанс вернуться в Китай

Норвегия ожидает скорого возобновления поставок своего лосося в КНР. 23 мая представители двух стран подписали соглашение по этому вопросу.

«Я надеюсь, что это соглашение позволит возобновить экспорт лосося в Китай», - цитирует Reuters министра рыболовства Норвегии Пера Сандберга.

Поставки норвежского лосося в Китай были прекращены в 2010 г. Тогда отношения двух стран испортились из-за присуждения Нобелевской премии мира китайскому диссиденту Лю Сяобо, сообщает Fishnews. Возобновления экспорта стали ожидать после восстановления полноценных дипломатических отношений между Норвегией и КНР в конце прошлого года.

Fishnews

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