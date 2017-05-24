Бразилия дала «зеленый свет» российской рыбе

24 мая 2017 года
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
19 мая 2017 года
Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страну продукции вьетнамского рыбопромышленного предприятия, занимавшегося экспортом в РФ с 2009 г. Причиной запрета стал повторный ввоз опасного для здоровья сушеного полосатика.
18 мая 2017 года
В состав наблюдательного совета свободного порта Владивосток включены губернаторы Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области и ЧАО, а также главы муниципалитетов, законодательных органов власти, представители объединений работодателей и профсоюзов этих регионов.
В Астраханской области разрабатывают биологические удобрения с фунгицидными свойствами на основе почвенных микроводорослей региона. Их влияние на плодородие выявят в ходе тестирования 50 образцов.
16 мая 2017 года
Россельхознадзор продолжает выявлять несоответствия продукции животного происхождения, ввезенной из Беларуси. В Минсельхозе считают, что для избежания подобных ситуаций белорусским предприятиям следует перейти к электронной системе ветсертификации.
15 мая 2017 года
19 мая заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов проведет совещание по применению риск-ориентированного подхода при федеральном ветеринарном надзоре (контроле).
25 мая 2017 года
Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также оптимизацию работы научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Дальневосточный научно-промысловый совет предложил распространить в других регионах опыт, наработанный камчатскими пограничниками при организации совещаний с рыбаками.
25 мая в Москве пройдет общее собрание ВАРПЭ, на котором планируется утвердить основные направления деятельности ассоциации на ближайший год и обсудить вопросы практической реализации программы инвестиционных квот.
За апрель на торгах разыграны 115 участков для товарной аквакультуры общей площадью более 12 тыс. га. Всего с начала года пользователей обрели более 1100 РВУ на примерно 70 тыс. га.
Дальневосточные ученые выделили новые биоактивные соединения из морских грибов. В перспективе эти вещества могут использоваться для создания противовоспалительных и противоопухолевых препаратов.
В этом году Минпромторг запустил программу субсидирования для производителей оборудования для пищевой промышленности. В ведомстве рассчитывают, что это поможет замещать импорт в отрасли.
24 мая 2017 года
Южно-Курильский рыбокомбинат в этом году продолжит добычу скумбрии. Для того чтобы современный флот мог спокойно работать на промысле перспективных объектов, нужно внести изменения в законодательство, отмечает руководитель компании Константин Коробков.
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.
Норвегия ожидает скорого возобновления поставок своего лосося в КНР. 23 мая представители двух стран подписали соглашение по этому вопросу.