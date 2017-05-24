25 мая 2017 года

Бразилия дала «зеленый свет» российской рыбе

Согласован и парафирован ветеринарный сертификат на ввоз из России в Бразилию рыбы и рыбной продукции. Три предприятия уже могут начать экспорт, ведутся переговоры о расширении списка поставщиков.

Вопросы экспорта российской рыбопродукции обсудили представители Россельхознадзора и Министерства сельского хозяйства Бразилии. Встречи прошли 22-23 мая в рамках заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в городе Бразилиа.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства, бразильцы официально предоставили доступ на свой рынок трем российским рыбоперерабатывающим предприятиям. Соответствующая информация размещена на сайте Минсельхоза республики. Стороны согласовали и парафировали ветеринарный сертификат на ввоз из России в Бразилию рыбы и рыбной продукции.

Россельхознадзор в очередной раз попросил рассмотреть возможность расширения списка российских поставщиков. Бразильская сторона сообщила о готовности работать в этом направлении.

Fishnews