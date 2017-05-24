26 мая 2017 года

Пограничники обнаружили тайники с черной икрой

В Астраханской области сотрудники правоохранительных органов нашли в автомобиле жителя Волгограда тайники с икрой белуги. Изъято 16 кг деликатеса.

Автомобиль Daewoo Nexia пограничники задержали в селе Караозек на контрольно-пропускном пункте. Село расположено вблизи границы с Казахстаном на трассе Астрахань – Атырау. Тайники были оборудованы в районе бензобака, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, охраняемых международными договорами РФ). Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Максимальное наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Fishnews