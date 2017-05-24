Пограничники обнаружили тайники с черной икрой

24 мая 2017 года
Первого заместителя директора ТИНРО-Центра Юрию Блинова отпустили из-под стражи под домашний арест. Постановление вынесено Приморским краевым судом 23 мая.
23 мая 2017 года
Главе ТИНРО-Центра Льву Бочарову домашний арест в качестве меры пресечения заменили на залог в 2 млн рублей. Постановление принято Приморским краевым судом.
18 мая 2017 года
В Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства. Он подозревается в получении взятки за «покровительство» во время весенней путины.
15 мая 2017 года
Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю сообщили о вывозе в Республику Корея палтуса и конечностей краба по заниженной таможенной стоимости. Отмечается, что за три года рыболовецкая компания не внесла в бюджет почти 24 млн рублей.
В отношении руководства рыбоперерабатывающей компании из Мурманска возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более чем 11 млн рублей. В ходе предварительного следствия ущерб бюджету был полностью возмещен.
12 мая 2017 года
На Дальневосточном научно-промысловом совете, состоявшемся во Владивостоке, рыбаки, ученые и контролирующие органы подвели итоги сезона «А» минтаевой путины в Охотском море. Были одобрены предложения по изменению правил рыболовства.
26 мая 2017 года
Члены ВТО обсудили возможность введения наказания за «вредные» рыболовные субсидии. Избыточные меры поддержки для отрасли предлагается запретить к 2020 г., для развивающихся стран планируется сделать послабления.
Стратегическая задача АтлантНИРО – научное обеспечение всей потенциально доступной сырьевой базы российского рыболовства в Атлантическом океане и ЮВТО, отмечает директор института Константин Бандурин.
В Щекинское водохранилище Тульской области сотрудники ВНИРО выпустили 7 тыс. помеченных мальков щуки. Результаты эксперимента используют для усовершенствования искусственного воспроизводства рыбы.
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поставил задачи по подготовке к заключению договоров о закреплении долей квот на новый период. Необходимо заранее понять все потенциальные трудности, отметил глава федерального агентства.
Приморское теруправление Росрыболовства опубликовало разъяснения для коренных народов края – как получить объемы для традиционного рыболовства. Заявку на будущий год нужно подать до сентября 2017 г.
25 мая 2017 года
На майском заседании ДВНПС представитель пограничного управления поднял вопрос о недопустимости нарушений при промысле тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ. Тема нашла отражение в итоговом протоколе совета.
Работа по присвоению кодов ОСМ орудиям лова, которые используются судами, должна быть завершена к 1 июля, подчеркнули в Росрыболовстве. Подробно эту тему планируется обсудить в рамках выездного совещания на Сахалине.
Разработка проекта соглашения по предупреждению ННН-промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана, по мнению большинства вовлеченных стран, близится к завершению. Но у России остался ряд принципиальных вопросов к последней версии документа.
Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также объединение научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Дальневосточный научно-промысловый совет предложил распространить в других регионах опыт, наработанный камчатскими пограничниками при организации совещаний с рыбаками.