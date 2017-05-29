29 мая 2017 года

На севере Приморья сокращают отдел Росрыболовства

Приморское территориальное управление Росрыболовства ликвидирует свой Тернейский межрайонный отдел. По словам и. о. руководителя теруправления Дмитрия Дмитриченко, причиной такого решения стала низкая эффективность работы инспекторов.

Тернейский межрайонный отдел по контролю, надзору, охране водных биоресурсов и среды их обитания отвечает за обширную территорию на северо-востоке Приморья. Как рассказал и. о. руководителя Приморского территориального управления Дмитрий Дмитриченко, всего сокращаются должности четырех сотрудников, им предложены другие вакантные места в структуре Росрыболовства на территории края. Дмитрий Дмитриченко сообщил, что сложностей с разрешительной работой в Тернейском районе не возникнет, поскольку ее полностью выполняет непосредственно Приморское теруправление.

Собеседник Fishnews подчеркнул, что решение о сокращении принято в результате длительного обсуждения и причиной стала низкая эффективность отдела. «Его сотрудники редко куда-то выезжают из Тернея, поэтому весь отдел общими усилиями в течение года оформил вдвое меньше протоколов, чем один инспектор из Хасанского района за тот же период времени, - отметил Дмитрий Дмитриченко. - В основном браконьеров в Тернейском районе задерживают во время лососевой путины (2,5 месяца в году). При этом львиная доля протоколов составляются нашими прикомандированными сотрудниками (во время путины – порядка 90%). Эти сотрудники там временно живут и реально защищают водные биоресурсы от браконьеров. И если поголовье лосося выросло в Тернейском районе, то в первую очередь благодаря им. Мы подсчитали, что на Тернейский отдел из бюджета Приморского теруправления тратится 3 млн рублей, а на прикомандированных сотрудников – в 10 раз меньше. То есть экономия денежных средств налицо. При том что охрана Тернейского района по-прежнему будет осуществляться - прикомандированными сотрудниками и общественными инспекторами совместно с Росгвардией. Так что район без присмотра не останется».

Fishnews