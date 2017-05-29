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Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

31 мая состоится закладка первого из четырех крупнотоннажных траулеров для Архангельского тралового флота. По уровню оснащенности они будут стоять на ступеньку выше всего, что было построено в последние годы, отмечает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

На Выборгском судостроительном заводе планируется торжественно заложить первый крупнотоннажный траулер, заказанный АТФ в рамках программы инвестквот. Архангельский траловый флот активно участвовал в обсуждениях параметров и механизмов реализации этой программы, организованных Росрыболовством. «Некоторые наши предложения были услышаны и нашли свое отражение в тексте проектов постановлений. Поэтому мы, безусловно, готовы и будем участвовать», – отметил исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума, в состав которого входит АТФ, Сергей Несветов.

От государства в компании ожидают четкие, разумные и понятные правила игры, объективный и непредвзятый подход со стороны государственных органов, задействованных в реализации программы.

«Мы надеемся, что программа инвестквот придаст импульс развитию судостроительной отрасли. Не секрет, что крупно- и среднетоннажных рыбодобывающих судов в России практически не строили и не строят, просто нет соответствующего опыта. Таким образом, мы не только строим суда, мы инвестируем в развитие российской судостроительной промышленности и ожидаем от нее соответствующей отдачи», – отметил исполнительный директор СЗРК в интервью Fishnews.

Пакет подзаконных актов по инвестиционным квотам пока не вышел, однако задержка на планах АТФ по строительству судов не отразится. Построить решено четыре крупнотоннажных траулера по проекту норвежской компании Skipsteknisk AS, одного из лучших в мире проектантов судов подобного типа, рассказал Сергей Несветов. «По уровню оснащенности эти суда будут стоять на ступеньку выше всего того, что было построено в последние годы, в том числе нашими зарубежными коллегами», – заявил собеседник Fishnews.

Новые траулеры смогут работать двумя тралами одновременно, что важно на разреженных скоплениях и в межсезонье. На судах будут размещены несколько филейных линий, консервная фабрика, оборудование для выпуска рыбной муки и рыбьего жира. В проектах существенно увеличен размер трюма, что позволит установить автоматическую паллетировку и сократить время отвлечения от промысла.

«Мы позаботились и о создании комфортных условий для жизни и труда экипажа. Кроме того, в конструкцию судов заложен ряд уникальных технических решений, суть которых я пока не хотел бы раскрывать. Особое внимание уделяется обеспечению выполнения требований по безопасности мореплавания», – подчеркнул исполнительный директор СЗРК.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

НазадМетки: росрыболовство

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