30 мая 2017 года

Соглашение о мерах государства порта обсуждают в Осло

Участники соглашения о мерах государства порта по борьбе с ННН-промыслом собрались в норвежской столице для того, чтобы рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества. Это первое совещание сторон, отмечают в ФАО.

Напомним, что соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла вступило в силу в июне 2016 г. Договоренности были достигнуты при посредничестве Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАО, к настоящему времени соглашение подписали 46 сторон, при этом 28 стран-членов Евросоюза присоединились в качестве единой стороны. На долю участников договора приходится более двух третей мировой торговли рыбой.

На первом совещании сторон уже отмечены определенные успехи делегатов в реализации документа. В рамках недельного мероприятия в Норвегии планируется определить обязанности заинтересованных государств, региональных организаций по управлению рыболовством и других международных органов. Перед ФАО также ставятся новые задачи в связи с выполнением СМГП.

Один из вопросов, который будет обсуждаться на встрече, - это обеспечение надлежащего обмена информацией, поскольку государства порта должны сигнализировать о нарушениях государству флага судна и региональным властям.

Также будут рассмотрены технические требования развивающихся государств. Первая специальная рабочая группа соберется в конце недели для оценки ресурсов, которые нужны для того, чтобы все члены, в том числе малые островные развивающиеся государства, могли выполнять свои задачи.

В ФАО считают, что соглашение – мощный инструмент для достижения Цели в области устойчивого развития по сохранению и устойчивому развитию морей и океанов, морских ресурсов.

Fishnews