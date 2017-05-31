31 мая 2017 года

Любителям разрешили ловить по одной чавыче в день

С 1 июня на Камчатке откроется лицензионный лов чавычи. Из-за депрессивного состояния популяции в день рыбаку разрешается вылавливать не более одной рыбины.

Лов лососей будет организован на рыбопромысловых участках, закрепленных за Севвострыбводом, сообщили Fishnews в Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства. С 1 июня рыбалка откроется на пяти РПУ: № 280 в Камчатском заливе (Усть-Камчатский район); № 772 на реке Налычева (Елизовский район); № 894 на реке Камчатка (Мильковский район); № 686 на реке Воровская (протока Сенная) (Соболевский район); № 731 на реке Большая (Усть-Большерецкий район). А с 20 июня на участке № 571 на реке Палана (Тигильский район).

Напомним, что краевая комиссия по анадромным в связи с состоянием запасов ввела запрет на добычу чавычи в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах в режиме промышленного, прибрежного, и традиционного рыболовства. Также не допускается добыча чавычи в Авачинской губе, реках Авача и Паратунка – в режиме спортивно-любительского, промышленного и традиционного рыболовства.

В управлении также напомнили, что ловить чавычу можно только удебными орудиями.

Fishnews