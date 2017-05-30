Новости

Перечень районов укрытия изложили по-новому

Закон предусматривает, что суда могут неоднократно пересекать госграницу без прохождения контроля для перегрузки уловов в 12-мильной зоне, если погодные условия не позволяют это сделать за ее пределами.

Правительство внесло изменения в постановление от 9 февраля 2012 г. № 107. Напомним, согласно законодательству, российские суда, в отношении которых осуществлен пограничный контроль при убытии с территории РФ, могут неоднократно пересекать госграницу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля для перегрузки уловов и рыбопродукции во внутренних морских водах и территориально море России. Такая возможность предусмотрена на случай неблагоприятных гидрометеорологических условий. При этом нужно получать разрешение пограничного органа.

Теперь в постановление, регламентирующее получение разрешения, вносятся поправки. Пользоваться районами укрытия смогут не только суда, осуществляющие рыболовство в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ, но и те, что работают в открытом море, рассказали в пресс-службе правительства.

В новой редакции изложен перечень районов укрытия для Дальневосточного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, в список вошли районы в Японском море. Внесены изменения и в раздел по Северному бассейну.

Fishnews

НазадМетки: правительство

Похожие новости

30 мая 2017 года

Порядок распределения инвестквот теперь известен

Постановление о порядке распределения инвестиционных квот и порядке отбора проектов постройки судов и заводов появилось в открытом доступе. Заявки от желающих получить ресурс будут приниматься в течение шести месяцев со дня вступления документа в силу.

Премьер поручил следить, как расходятся инвестквоты

Процесс предоставления доступа к биоресурсам должен сопровождаться реальным строительством, «потому что квоты – штука довольно сложная», подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев.

Татарстан ищет инвесторов для аквакультуры

Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.

В Камчатском крае обновляют погранзаставы

На Камчатке в поселке Октябрьский открыли новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы. В ближайшие годы планируется ввести в строй еще несколько таких современных объектов.

29 мая 2017 года

Встречайте – документы по инвестквотам

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления по инвестиционным квотам. Ранее также вышло распоряжение Правительства о видах водных биоресурсов, по которым будут выделяться такие лимиты.

Парусник «Седов» отошел к КГТУ

Процесс передачи учебного парусника «Седов» Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) завершен. Таким образом, судно останется в оперативном управлении отраслевого вуза, но есть и проблемные вопросы.

Лента новостей

31 мая 2017 года

Россия ратифицирует соглашение о мерах государства порта

Соглашение о мерах государства порта, направленное на борьбу с браконьерством, Российская Федерация подписала в 2010 г. Сейчас планируется подготовить законопроект о ратификации договора.

На браконьерском фронте

Прибрежные воды и реки Приморского края манят огромное количество нелегальных рыболовов. Чего стоит призвать браконьеров к ответственности и как удержать людей от серьезных преступлений, Fishnews рассказал госинспектор Приморского ТУ Росрыболовства Виктор Казимиров.

Таиланду опять не везет с креветкой

Производство креветки в Таиланде в 2017 г., вероятнее всего, останется на прошлогоднем уровне – 250 тыс. тонн, полагают эксперты. Причиной тому стали сильные дожди и наводнения в начале года.

Правовым актам по инвестквотам может потребоваться доработка

Подписанные постановления по инвестквотам – долгожданные и нужные, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Вместе с тем, считает он, время покажет необходимость вернуться к предложениям, которые в рыбацком сообществе и Совете Федерации выдвигали по механизму для береговой переработки.

Заявки переходят в «Цербер»

С 1 июля все заявки на обследование предприятий, желающих отправлять продукцию на экспорт, должны подаваться в электронной форме через публичный интерфейс системы «Цербер», сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Рыбаки НАО смогут поймать больше семги

Комиссия по анадромным Ненецкого автономного округа распределила объемы добычи семги и горбуши на 2017 г. Семги разрешено выловить 16 тонн (на 60% больше прошлогоднего), горбуши – 10,1 тонны.

Ученые обменялись опытом по изучению артемии

Специалисты из разных регионов приняли участие в семинаре, посвященном унификации методов оценки запасов и прогноза вылова артемии. По итогам состоявшейся во ВНИРО встречи подготовлены рекомендации – их направят в Росрыболовство.

В Мурманске реконструируют РЦМ

Центр системы мониторинга рыболовства и связи сообщил о начале строительства объекта регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске. Сдать работы планируется до конца года.

Любителям разрешили ловить по одной чавыче в день

С 1 июня на Камчатке откроется лицензионный лов чавычи. Из-за депрессивного состояния популяции в день рыбаку разрешается вылавливать не более одной рыбины.

30 мая 2017 года

ФАС следит – и за рыбой, и за крабом

Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что усиливает контроль за выловом рыбы компаниями с иностранным участием. На нарушения в этой сфере нужно реагировать максимально эффективно, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Цыганов.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Выборка браконьерской сети. Фото из личного архива Виктора Казимирова

На браконьерском фронте

Проект соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана обсудили в Санкт-Петербурге на круглом столе. Фото пресс-службы СЗТУ

Арктическое соглашение на финишной прямой

Все материалы

События

Общее собрание ВАРПЭ

ВАРПЭ выбрала прицел на год

В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

Брюссельские маршруты российского экспорта

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.