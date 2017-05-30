31 мая 2017 года

Перечень районов укрытия изложили по-новому

Закон предусматривает, что суда могут неоднократно пересекать госграницу без прохождения контроля для перегрузки уловов в 12-мильной зоне, если погодные условия не позволяют это сделать за ее пределами.

Правительство внесло изменения в постановление от 9 февраля 2012 г. № 107. Напомним, согласно законодательству, российские суда, в отношении которых осуществлен пограничный контроль при убытии с территории РФ, могут неоднократно пересекать госграницу без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля для перегрузки уловов и рыбопродукции во внутренних морских водах и территориально море России. Такая возможность предусмотрена на случай неблагоприятных гидрометеорологических условий. При этом нужно получать разрешение пограничного органа.

Теперь в постановление, регламентирующее получение разрешения, вносятся поправки. Пользоваться районами укрытия смогут не только суда, осуществляющие рыболовство в исключительной экономзоне и на континентальном шельфе РФ, но и те, что работают в открытом море, рассказали в пресс-службе правительства.

В новой редакции изложен перечень районов укрытия для Дальневосточного бассейна, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, в список вошли районы в Японском море. Внесены изменения и в раздел по Северному бассейну.

Fishnews