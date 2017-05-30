Перечень районов укрытия изложили по-новому

30 мая 2017 года
Постановление о порядке распределения инвестиционных квот и порядке отбора проектов постройки судов и заводов появилось в открытом доступе. Заявки от желающих получить ресурс будут приниматься в течение шести месяцев со дня вступления документа в силу.
Процесс предоставления доступа к биоресурсам должен сопровождаться реальным строительством, «потому что квоты – штука довольно сложная», подчеркнул глава правительства Дмитрий Медведев.
Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.
На Камчатке в поселке Октябрьский открыли новый административно-бытовой комплекс пограничной заставы. В ближайшие годы планируется ввести в строй еще несколько таких современных объектов.
29 мая 2017 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановления по инвестиционным квотам. Ранее также вышло распоряжение Правительства о видах водных биоресурсов, по которым будут выделяться такие лимиты.
Процесс передачи учебного парусника «Седов» Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) завершен. Таким образом, судно останется в оперативном управлении отраслевого вуза, но есть и проблемные вопросы.
31 мая 2017 года
Соглашение о мерах государства порта, направленное на борьбу с браконьерством, Российская Федерация подписала в 2010 г. Сейчас планируется подготовить законопроект о ратификации договора.
Прибрежные воды и реки Приморского края манят огромное количество нелегальных рыболовов. Чего стоит призвать браконьеров к ответственности и как удержать людей от серьезных преступлений, Fishnews рассказал госинспектор Приморского ТУ Росрыболовства Виктор Казимиров.
Производство креветки в Таиланде в 2017 г., вероятнее всего, останется на прошлогоднем уровне – 250 тыс. тонн, полагают эксперты. Причиной тому стали сильные дожди и наводнения в начале года.
Подписанные постановления по инвестквотам – долгожданные и нужные, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Вместе с тем, считает он, время покажет необходимость вернуться к предложениям, которые в рыбацком сообществе и Совете Федерации выдвигали по механизму для береговой переработки.
С 1 июля все заявки на обследование предприятий, желающих отправлять продукцию на экспорт, должны подаваться в электронной форме через публичный интерфейс системы «Цербер», сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Комиссия по анадромным Ненецкого автономного округа распределила объемы добычи семги и горбуши на 2017 г. Семги разрешено выловить 16 тонн (на 60% больше прошлогоднего), горбуши – 10,1 тонны.
Специалисты из разных регионов приняли участие в семинаре, посвященном унификации методов оценки запасов и прогноза вылова артемии. По итогам состоявшейся во ВНИРО встречи подготовлены рекомендации – их направят в Росрыболовство.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи сообщил о начале строительства объекта регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске. Сдать работы планируется до конца года.
С 1 июня на Камчатке откроется лицензионный лов чавычи. Из-за депрессивного состояния популяции в день рыбаку разрешается вылавливать не более одной рыбины.
30 мая 2017 года
Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что усиливает контроль за выловом рыбы компаниями с иностранным участием. На нарушения в этой сфере нужно реагировать максимально эффективно, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Цыганов.