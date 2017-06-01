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Уловы преодолели отметку в 2 млн тонн

С начала года российские рыбопромышленники выловили более 2 млн тонн водных биоресурсов. Объемы добычи на 3,4% выше прошлогодних.

По состоянию на 30 мая 2017 г. общий вылов всех российских пользователей составил 2015,9 тыс. тонн (с учетом 27,2 тыс. тонн, добытых в пресноводных водоемах). Это на 65,6 тыс. тонн, или на 3,4%, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Дальневосточном бассейне добыто 1371,6 тыс. тонн, что на 56,2 тыс. тонн выше уровня 2017 г. Прибавку обеспечило увеличение добычи сельди, крабов в Охотском море, трески в Беринговом море.

В Северном бассейне выловлено 244,8 тыс. тонн, что на 4,5 тыс. тонн меньше результата на 30 мая 2017 г. (из-за неблагоприятных гидрологических и погодных условий, а также изменения кормовой базы). На промысле трески добыто на 3,3 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, – 175,6 тыс. тонн. Вылов пикши сократился по сравнению с показателем за тот же промежуток 2017 г. на 12 тыс. тонн и составил 49,3 тыс. тонн.

Общий вылов в Балтийском море увеличился по сравнению с прошлогодним на 2 тыс. тонн – до 44,6 тыс. тонн. На промысле шпрота рыбаки взяли 27,6 тыс. тонн, что выше уровня 2017 г. на 3,9 тыс. тонн. Балтийской сельди добыто на 1 тыс. тонн меньше – 12,4 тыс. тонн. Это связано с дислокацией флота в основном на промысле шпрота.

В Азово-Черноморском бассейне выловлено 43,2 тыс. тонн ВБР, что ниже прошлогоднего уровня на 4 тыс. тонн. В Росрыболовстве отставание объясняют, в частности, уменьшением добычи шпрота. Улов хамсы вырос на 2,4 тыс. тонн и составил 27,4 тыс. тонн. Вылов тюльки сократился на 2,6 тыс. тонн – до 4 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне рыбаки взяли 28 тыс. тонн (+2,5 тыс. тонн к результату на 30 мая 2017 г.). На промысле кильки добыто 0,6 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 0,4 тыс. тонн. Это объясняется уменьшением количества судов из-за установки оборудования по приказу Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. №294. Улов крупных и мелких пресноводных объектов составил 12,7 тыс. тонн, что на 0,1 тыс. тонн больше показателя к концу мая 2017 г.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 191,3 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 20,4 тыс. тонн, главным образом за счет вылова в зоне Марокко.

Освоение квот вылова в конвенционных районах и открытой части Мирового океана снизилось на 7,6 тыс. тонн и составило 83,9 тыс. тонн. Это объясняется уменьшением вылова в районе регулирования НЕАФК.

Fishnews

НазадМетки: крабросрыболовство

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