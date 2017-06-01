01 июня 2017 года

Туристов хотят привлечь к борьбе с браконьерством

Сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства предложили камчатским туроператорам сотрудничать в деле сохранения лососевого ресурса. От клиентов компаний ждут звонков на горячую линию при обнаружении фактов браконьерства.

Рабочее заседании представителей Северо-Восточного теруправления Росрыболовства и туристического бизнеса состоялось в правительстве Камчатки. Собраться решили для того, чтобы решить вопросы, возникающие по согласованию хозяйственной деятельности в водоохранных зонах, сообщили Fishnews в пресс-службе СВТУ.

В частности, обсуждались особенности согласования мест ночевок туристов, совершающих сплавы по камчатским рекам. Другим важным вопросом стало сотрудничество в борьбе с браконьерством. Туристы и их гиды время от времени становятся свидетелями незаконного промысла лосося. Сотрудники СВТУ предложили сообщать о таких фактах на горячую линию или в дежурную службу теруправления.

Fishnews