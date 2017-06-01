Туристов хотят привлечь к борьбе с браконьерством

01 июня 2017 года
Постановление правительства по порядку отбора инвестиционных проектов и распределению инвестквот прошло официальное опубликование. Заявки от претендентов на получение ресурса должны приниматься в течение полугода со дня вступления документа в силу.
Рыбацкое сообщество дало высокую оценку межведомственной рабочей группе, которую возглавляет заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, сообщили в Минвостокразвития.
На Выборгском судостроительном заводе 31 мая прошла торжественная церемония закладки траулера «Баренцево море» проекта ST-118L-ATF – первого из четырех судов в серии по заказу Архангельского тралового флота.
Представители Японии и Сахалинской области обменялись предложениями по сотрудничеству на южных Курильских островах. Наибольший интерес вызвали проекты в сфере рыбного хозяйства, отметил губернатор Олег Кожемяко.
Результаты сотрудничества в исследовании и сохранении лососей представители разных стран обсудили на 25-й встрече Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. Рассматривались вопросы организации и проведения Международного года лосося.
С начала года российские рыбопромышленники выловили более 2 млн тонн водных биоресурсов. Объемы добычи на 3,4% выше прошлогодних.
01 июня 2017 года
Постановление правительства по порядку отбора инвестиционных проектов и распределению инвестквот прошло официальное опубликование. Заявки от претендентов на получение ресурса должны приниматься в течение полугода со дня вступления документа в силу.
Рыбацкое сообщество дало высокую оценку межведомственной рабочей группе, которую возглавляет заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, сообщили в Минвостокразвития.
На Выборгском судостроительном заводе 31 мая прошла торжественная церемония закладки траулера «Баренцево море» проекта ST-118L-ATF – первого из четырех судов в серии по заказу Архангельского тралового флота.
Представители Японии и Сахалинской области обменялись предложениями по сотрудничеству на южных Курильских островах. Наибольший интерес вызвали проекты в сфере рыбного хозяйства, отметил губернатор Олег Кожемяко.
Результаты сотрудничества в исследовании и сохранении лососей представители разных стран обсудили на 25-й встрече Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. Рассматривались вопросы организации и проведения Международного года лосося.
С 1 июня начальником Владивостокской таможни назначен Олег Ануфриев. Ранее он возглавлял таможенный орган в качестве и. о.
С начала года российские рыбопромышленники выловили более 2 млн тонн водных биоресурсов. Объемы добычи на 3,4% выше прошлогодних.
31 мая 2017 года
Соглашение о мерах государства порта, направленное на борьбу с браконьерством, Российская Федерация подписала в 2010 г. Сейчас планируется подготовить законопроект о ратификации договора.
Прибрежные воды и реки Приморского края манят огромное количество нелегальных рыболовов. Чего стоит призвать браконьеров к ответственности и как удержать людей от серьезных преступлений, Fishnews рассказал госинспектор Приморского ТУ Росрыболовства Виктор Казимиров.
Закон предусматривает, что суда могут неоднократно пересекать госграницу без прохождения контроля для перегрузки уловов в 12-мильной зоне, если погодные условия не позволяют это сделать за ее пределами.