02 июня 2017 года

День кораблестроителя появился в календаре праздников

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении профессионального праздника - Дня кораблестроителя. Он будет отмечаться 29 июня.

«Установить профессиональный праздник – День кораблестроителя и отмечать его 29 июня», - говорится в постановлении Правительства РФ от 30 мая 2017 г. № 659. Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, инициатором нововведения выступил Минпромторг России.

29 июня 1667 г. был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля «Орел». Согласно заключению Российского исторического общества, это был первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу. В этом году исполняется 350 лет со дня издания этого указа. В настоящее время в судостроительной отрасли с учетом смежных производств работают более 200 тыс. человек.

Fishnews