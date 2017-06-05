05 июня 2017 года

Корейской рыбе делают имя на мировом рынке

Южная Корея собирается предпринять ряд шагов по увеличению поставок рыбопродукции за границу. В частности, планируется открыть за рубежом центры поддержки экспортеров и продвигать национальный бренд K-fish.

Создание четырех новых центров поддержки экспортеров входит в более крупный проект Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея. В результате его реализации планируется увеличить поставки морепродуктов за рубеж в этом году на 17,4% (до 2,5 млрд долларов). В министерстве заявили, что центры появятся в Лос-Анджелесе, Токио, Гаосюне (Тайвань) и Хошимине (Вьетнам) уже во второй половине 2017 г., пишет Korea Times.

Эти центры предложат корейским экспортерам услуги юристов и переводчиков, а также другую помощь, например, при прохождении таможенных формальностей. Поставщикам позволят свободно использовать офисное пространство с переговорными комнатами и необходимым для бизнеса оборудованием. От экспортеров потребуется только внести депозит в размере 1 млн вон (около 900 долларов) и оплачивать телефонные переговоры и интернет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, другой шаг Министерства - продвижение национального рыбного бренда K-fish. Впервые он был зарегистрирован в 2015 г. и на сегодняшний день присутствует на рынках 33 стран, в том числе в Китае, Японии и ЕС. В дальнейшем планируется продолжить работу по регистрации K-fish в других странах, в том числе в США. Министерство надеется увеличить экспорт морепродуктов под этим брендом до 10 млн долларов.

Прилагаемые усилия направлены на то, чтобы сделать корейские морепродукты более узнаваемыми на мировом рынке. По мнению представителей ведомства, сейчас уловы Республики Корея практически неизвестны зарубежным покупателям из-за недостаточно эффективной маркетинговой стратегии в прошлом.

Fishnews