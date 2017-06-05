Научный совет НАФО обсуждает управление запасами палтуса

05 июня 2017 года
Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.
Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.
В Республике Карелия в дополнительной поддержке нуждаются инвестпроекты по производству рыбных кормов и рыбоводные предприятия. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что регион может направить обоснования по выделению необходимых средств.
02 июня 2017 года
Московская патриархия предложила заключить мировое соглашение по иску о передаче здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. При этом институту предлагается покинуть площади в шестилетний срок.
Ключевые задачи, которые необходимо решить для развития аквакультуры, определила коллегия Росрыболовства по итогам мартовского заседания. Вопросы есть и по формированию рыбоводных участков, и по их предоставлению пользователям.
Семинар по проблемам освоения пелагических объектов пройдет в столице Приморья 5 и 6 июня. Специалисты ТИНРО-Центра осветят вопросы добычи и переработки сардины-иваси, скумбрии и сайры. Планируется представить технические возможности для промысла.
05 июня 2017 года
Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.
Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.
О слагаемых успеха промысла пелагических объектов рассказал на семинаре в ТИНРО-Центре ведущий научный сотрудник Виктор Филатов. Специалист представил экспертную оценку, как негативное влияние того или иного фактора способно снизить вылов.
С 1 июля вывоз в третьи страны продукции, подлежащей ветеринарному контролю, будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в Реестр экспортеров в информационной системе «Цербер».
Специалисты собирают информацию для выработки методики по учету краба, перевозимого в живом виде. Работы уже проведены по трем видам – синему крабу, крабам-стригунам опилио и бэрди, рассказал президент профильной ассоциации Александр Дупляков.
В Республике Карелия в дополнительной поддержке нуждаются инвестпроекты по производству рыбных кормов и рыбоводные предприятия. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что регион может направить обоснования по выделению необходимых средств.
Участники Конференции ООН по океану, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке, обсудят пути обеспечения жизнеспособности крупных водоемов Земли. По итогам переговоров будет принят план действий.
Группу граждан с тонной незаконного улова задержали сотрудники сахалинского погрануправления. При себе у браконьеров был ахан, предназначенный для добычи калуги.
Южная Корея собирается предпринять ряд шагов по увеличению поставок рыбопродукции за границу. В частности, планируется открыть за рубежом центры поддержки экспортеров и продвигать национальный бренд K-fish.
02 июня 2017 года
Добыча, хранение и переработка иваси связаны с рядом существенных сложностей. Однако новые игроки готовы подключиться к ее освоению, чтобы успеть занять свою нишу на вновь открывающемся рынке.