Научный совет НАФО обсуждает управление запасами палтуса

Семинар по проблемам освоения пелагических объектов пройдет в столице Приморья 5 и 6 июня. Специалисты ТИНРО-Центра осветят вопросы добычи и переработки сардины-иваси, скумбрии и сайры. Планируется представить технические возможности для промысла.

Ключевые задачи, которые необходимо решить для развития аквакультуры, определила коллегия Росрыболовства по итогам мартовского заседания. Вопросы есть и по формированию рыбоводных участков, и по их предоставлению пользователям.

Московская патриархия предложила заключить мировое соглашение по иску о передаче здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. При этом институту предлагается покинуть площади в шестилетний срок.

В Республике Карелия в дополнительной поддержке нуждаются инвестпроекты по производству рыбных кормов и рыбоводные предприятия. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что регион может направить обоснования по выделению необходимых средств.

Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.

Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.

Россия и Китай вместе охраняют осетра в пограничных водах Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.

Специалисты оценили влияние разных факторов на уловы сайры О слагаемых успеха промысла пелагических объектов рассказал на семинаре в ТИНРО-Центре ведущий научный сотрудник Виктор Филатов. Специалист представил экспертную оценку, как негативное влияние того или иного фактора способно снизить вылов.

Российском экспортерам следует поспешить в «Цербер» С 1 июля вывоз в третьи страны продукции, подлежащей ветеринарному контролю, будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в Реестр экспортеров в информационной системе «Цербер».

Для определения веса живого краба готовят методику Специалисты собирают информацию для выработки методики по учету краба, перевозимого в живом виде. Работы уже проведены по трем видам – синему крабу, крабам-стригунам опилио и бэрди, рассказал президент профильной ассоциации Александр Дупляков.

Карелия получила шанс на новые субсидии для аквакультуры В Республике Карелия в дополнительной поддержке нуждаются инвестпроекты по производству рыбных кормов и рыбоводные предприятия. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что регион может направить обоснования по выделению необходимых средств.

Меры по защите океанов обсудят на площадке ООН Участники Конференции ООН по океану, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке, обсудят пути обеспечения жизнеспособности крупных водоемов Земли. По итогам переговоров будет принят план действий.

Охотники на осетровых попались пограничникам Группу граждан с тонной незаконного улова задержали сотрудники сахалинского погрануправления. При себе у браконьеров был ахан, предназначенный для добычи калуги.

Корейской рыбе делают имя на мировом рынке Южная Корея собирается предпринять ряд шагов по увеличению поставок рыбопродукции за границу. В частности, планируется открыть за рубежом центры поддержки экспортеров и продвигать национальный бренд K-fish.