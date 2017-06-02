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Российском экспортерам следует поспешить в «Цербер»

С 1 июля вывоз в третьи страны продукции, подлежащей ветеринарному контролю, будет возможен только с тех предприятий, которые внесены в Реестр экспортеров в информационной системе «Цербер».

Период одновременного использования Списка российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям стран-импортеров, и Реестра экспортеров в информационной системе «Цербер» продлен до 1 июля.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, после этой даты Список утратит свое действие и будет удален из соответствующего раздела официального сайта федеральной службы.

Fishnews

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