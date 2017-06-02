Российском экспортерам следует поспешить в «Цербер»

02 июня 2017 года
В мае семинары по работе с информационной системой «Меркурий» посетило около 40 представителей от более чем 20 рыбопромысловых и транспортных компаний, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
01 июня 2017 года
Ключевые задачи для Федерального агентства по рыболовству поставлены в итоговом протоколе коллегии. Это поручения в сфере организации промысла, научного обеспечения, отраслевого образования, аквакультуры.
31 мая 2017 года
С 1 июля все заявки на обследование предприятий, желающих отправлять продукцию на экспорт, должны подаваться в электронной форме через публичный интерфейс системы «Цербер», сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
29 мая 2017 года
Необходимо подумать о комплексе мер господдержки российского рыболовства за пределами ИЭЗ РФ, в том числе о субсидиях, налоговых и таможенных преференциях – с такой рекомендацией выступили участники круглого стола в Совете Федерации. Выдвинуты и другие предложения.
В Росрыболовстве обсудили порядок оформления «сертификата здоровья» при экспорте рыбопродукции в ЕС через территорию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Власти рассчитывают выработать такой механизм, который не обременял бы рыбаков и при этом устраивал всех импортеров.
26 мая 2017 года
На общем собрании члены ВАРПЭ утвердили приоритетные направления работы в текущем году. Среди них – инвестквоты и новое закрепление долей, подготовка к электронной ветсертификации, административные барьеры и борьба с браконьерством.
05 июня 2017 года
Сейчас все обсуждают инвестиционные квоты, однако для обновления флота, в том числе рыбопромыслового, предложен еще один механизм – утилизационный грант. Как оценивают этот инструмент в рыбацком сообществе, разбирался корреспондент Fishnews.
Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.
О слагаемых успеха промысла пелагических объектов рассказал на семинаре в ТИНРО-Центре ведущий научный сотрудник Виктор Филатов. Специалист представил экспертную оценку, как негативное влияние того или иного фактора способно снизить вылов.
Специалисты собирают информацию для выработки методики по учету краба, перевозимого в живом виде. Работы уже проведены по трем видам – синему крабу, крабам-стригунам опилио и бэрди, рассказал президент профильной ассоциации Александр Дупляков.
Научный совет НАФО с участием российских ученых собрался в канадском Галифаксе. Участникам предстоит оценить меры по управлению запасами гренландского палтуса и выработать новую стратегию.
В Республике Карелия в дополнительной поддержке нуждаются инвестпроекты по производству рыбных кормов и рыбоводные предприятия. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что регион может направить обоснования по выделению необходимых средств.
Участники Конференции ООН по океану, которая пройдет с 5 по 9 июня в Нью-Йорке, обсудят пути обеспечения жизнеспособности крупных водоемов Земли. По итогам переговоров будет принят план действий.
Группу граждан с тонной незаконного улова задержали сотрудники сахалинского погрануправления. При себе у браконьеров был ахан, предназначенный для добычи калуги.
Южная Корея собирается предпринять ряд шагов по увеличению поставок рыбопродукции за границу. В частности, планируется открыть за рубежом центры поддержки экспортеров и продвигать национальный бренд K-fish.
02 июня 2017 года
Добыча, хранение и переработка иваси связаны с рядом существенных сложностей. Однако новые игроки готовы подключиться к ее освоению, чтобы успеть занять свою нишу на вновь открывающемся рынке.