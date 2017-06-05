05 июня 2017 года

Россия и Китай вместе охраняют осетра в пограничных водах

Российские и китайские рыбинспекторы организовали совместные рейды на реке Амур. Проверки проводятся в преддверии ежегодного моратория на лов в период нереста осетровых.

Китайские инспекторы рыбоохраны провинции Хэйлунцзян прибыли в Хабаровск 3 июня. Вместе с коллегами из РФ они проверили участок акватории российской части вод Амура в Еврейской автономной области. Нарушений, связанных с промыслом рыбы, выявлено не было. Теперь делегация двух стран готовится к проведению контроля на китайских участках Амура у городов Тунцзян и Фуюань, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления Росрыболовства.

Российские инспекторы посетят рыболовецкие станы, ознакомятся с порядком учета уловов и разрешительными документами, осмотрят лодки, орудия добычи и пойманную рыбу, а также побеседуют с китайскими рыбаками.

Совместные рейды осуществляются в преддверии летнего запрета на вылов, который ежегодно действует с 11 июня по 15 июля. Мораторий на добычу любой рыбы в пограничных водах Амура и Уссури вводится в период нереста осетровых видов рыб.

Fishnews