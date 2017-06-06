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Минсельхоз определил руководителя для СКТУ

Временное исполнение обязанностей руководителя Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства возложено на Самира Джафара оглы Кулиева.

Информация о назначении врио руководителя СКТУ размещена на сайте теруправления. «Возложить временное исполнение обязанностей руководителя Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, с его согласия, на начальника отдела выдачи разрешений, мониторинга водных биологических ресурсов и международного сотрудничества указанного управления Кулиева Самира Джафар оглы…», – говорится в приказе Министерства сельского хозяйства РФ от 1 июня 2017 г. № 75.

В документе также сказано, что решение принято на период, когда отстранен от замещаемой должности Александр Таратенко.

Как ранее стало известно Fishnews, в отношении руководителя СКТУ было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Глава теруправления незаконно принял решение об установке рыбоучетного заграждения в интересах компании-добытчика лосося, следовало из постановления о возбуждении дела.

Fishnews

НазадМетки: лососьросрыболовствоуголовное дело

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