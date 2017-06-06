06 июня 2017 года

Марикультура попала в концепцию для острова Русский

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Концепцию развития острова Русский. В числе частных инвестиционных проектов заявлен морской биотехнопарк.

Концепция развития острова Русский (Приморский край) утверждена распоряжением правительства от 30 мая 2017 г. № 1134. Власти рассчитывают, что Русский станет ключевым центром интеграции страны в экономическую, научную и технологическую среду АТР. Работа в этом направлении уже была начата при подготовке к саммиту АТЭС в 2012 г., говорится в документе.

«Цель Концепции – создание организационно-правовых и экономических условий развития острова Русский как международного научно-образовательного и технологического кластера», – рассказали в пресс-службе правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в число объектов, которые предлагается разместить на острове, попал и морской биотехнопарк. Под этим словом авторы документа подразумеваются «проект интенсивного развития отрасли морской аквакультуры (марикультуры) в целях увеличения объема производства высокотехнологичной продукции из аквакультуры на Дальневосточном побережье Российской Федерации». В долгосрочной перспективе предусматривается создание нескольких биотехнологических площадок в акватории залива Петра Великого. Полномасштабное функционирование парка предполагает высокотехнологичное производство морского биологического сырья с последующей глубокой безотходной переработкой. В рамках проекта запланировано разведение и переработка трепангов, морских гребешков, морских ежей, мидий, устриц и других морепродуктов.

Предполагается развивать Русский как ТОР, с соответствующими льготами и преференциями. Финансировать мероприятия по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестпроектов на острове, планируется за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». При этом установлено ограничение – не более 30% заявленных частных вложений в воплощение проектов.

Реализовывать концепцию предполагается в два этапа: 2017 – 2022 гг. и 2023 – 2027 гг. Морской биотехнопарк отнесен к проектам 2-й очереди.

Концепция подготовлена в рамках исполнения поручений, которые президент Владимир Путин дал по итогам второго Восточного экономического форума (ВЭФ). Минвостокразвития должно создать межведомственную рабочую группу по развитию острова Русский.