06 июня 2017 года

Наука и бизнес ищут решения по скумбрии и иваси

На семинаре в ТИНРО-Центре ученые и рыбопромышленники обсудили проблемы промысла пелагических видов. Основное внимание уделили способам добычи и переработки сардины-иваси и скумбрии.

О современном состоянии ресурсов промысловых пелагических рыб в северо-западной части Тихого океана рассказал ведущий научный сотрудник института Дмитрий Антоненко. Несмотря на значительное снижение вылова сайры в последние два года (особенно это касается стран, ведущих промысел в пределах своих ИЭЗ), общий запас этого объекта в СЗТО находится на среднем уровне, имеется небольшая тенденция к его снижению. Значительно вырос в последние три года запас скумбрии, сохраняется тенденция к его увеличению, хотя ресурс еще далек от высокого уровня 70-х гг.

По сардине запасу далеко до уровня 80-х гг., однако ресурс вышел из состояния «критически» низкого уровня 2000-х годов и прослеживается явная тенденция к его увеличению в последние несколько лет.

В прошлом году российские суда освоили 6700 тонн иваси, 8900 тонн скумбрии и около 14600 тонн сайры.

Успеть довезти до завода

Как сообщает корреспондент Fishnews, о новых направлениях в переработке сайры, скумбрии и сардины-иваси рассказала заведующая лабораторией биотехнологии гидробионтов ТИНРО-Центра Лидия Шульгина. Она обратила внимание на высокую жирность и, как следствие, ценность этих рыб. «С другой стороны, высокое содержание жира определяет недолгий срок хранения в охлажденном и мороженом виде. Это фактор риска», - обратила внимание специалист.

Лидия Шульгина отметила, что раньше продукцию изготавливали в основном из сырца, теперь же на береговые заводы везут в основном охлажденную и мороженую рыбу. Ученый подчеркнула, что тихоокеанские сайра, скумбрия и сардина жирнее атлантических, а потому гораздо меньше хранятся в замороженном виде. Пролонгирование же сроков годности мороженого сырья предусмотрено только с учетом новых способов предварительной обработки, применения современных упаковочных материалов и холодильного оборудования с низкотемпературными режимами.

Докладчик констатировала, что рынок упаковки сейчас далек от инновационного, однако на Дальнем Востоке все же имеются новые подходы: термоформованные лотки, двойная упаковка, комбинированные картонные и полимерные упаковки, скин-упаковка (пластиковая упаковка, плотно облегающая товар, из которой выкачан воздух), упаковка формата «колбаса» (для фарша). Большое внимание, конечно, уделяется вакуумной упаковке.

Лидия Шульгина отметила, что температура в -25°C (по новому ГОСТу) способствует увеличению сроков хранения жирной рыбы. В пример специалист привела разработки ТИНРО по продлению «жизни» мороженой сайры для консервного производства. Срок годности сырья увеличился до 5 месяцев.

«Обоснование сроков хранения рыб при -25°C, в том числе по видам разделки, и использование перспективной упаковки позволит организовать ритмичную работу береговых предприятий по переработке мороженой рыбы как на консервы, так и на другую продукцию», – подчеркнула профессор.

Использование охлажденной рыбы также сопряжено с увеличением сроков хранения до 8-10 суток, что будет доступно только за счет применения новых возможностей криогенной техники для подавления активности ферментов, вызывающих чрезмерное размягчение мяса и окисление жира. Однако для этого также необходимо дополнительное оборудование на судах – льдогенераторы, льдодробилки и другое, отметила Лидия Шульгина.

Она обратила внимание, что мороженое сырье из жирных рыб по качеству и технологическим свойствам значительно отличается от сырца и охлажденной рыбы, что не позволяет получать высококачественную продукцию по старым технологиям (ориентированным на свежую рыбу). Кроме того, прежние стандарты и технические условия предусматривают использование определенных размерных групп. А мелкую рыбу приходится утилизировать по-другому. «В этой связи необходима актуализация ранее разработанных нормативных документов, а также ряда ассортимента продукции с учетом использования мороженого сырья различного срока годности. А также мелкоразмерной рыбы, количество которой в уловах в определенные периоды нередко достигает 30%», – подчеркнула докладчик.

Оправдает ли себя «кошелек»?

С докладом о проблемах кошелькового промысла сардины-иваси выступил заведующий сектором ресурсосберегающих орудий лова ТИНРО Егор Захаров. Он рассказал, что с 1974 по 1993 гг. иваси успешно облавливали кошельковыми неводами. Поначалу отечественные суда давали низкую результативность заметов – 49%, потом эта цифра увеличилась до 54-70%. Расчеты показали, что на 10 добывающих судов необходимы две плавбазы. В итоге к 1974 г. удалось добиться увеличения вылова по сравнению с началом промысла в восемь раз. Сардину добывали и крупнотоннажники с помощью тралов – как в виде прилова, так и целенаправленно.

«Промысел сардины-иваси с 1976 по 1992 годы был организован на экспедиционном принципе с привлечением судов перспективной разведки, авиатехники и солидных обрабатывающих мощностей. В эти годы практически все уловы сардины-иваси – свыше 97% – перерабатывались в море, а на берегу – менее 3%. Рыбообрабатывающий флот был представлен 23 консервными плавучими заводами, 47 обрабатывающими плавбазами, 29 производственными судами. В экспедициях существовали штабы, как отдельных флотилий, так и промрайона в целом», – рассказал Егор Захаров.

По его словам, ориентировочный годовой доход судна при стоимости сырца на тот момент 500 рублей за тонну в ЮКР составлял около 3,7 млн рублей, в Японском море – 1,8 млн рублей. Несмотря на высокую стоимость кошельковых неводов, в то время экономические показатели промысла были весьма благоприятными для предприятий.

«Можно ли предположить высокую эффективность кошелькового промысла иваси в настоящее время? По-видимому, нельзя, - заявил завсектором. - И в первую очередь потому, что коренным образом изменилась расходная составляющая. В сотни раз выросла стоимость ГСМ и орудий лова». По оценке одной из фабрик, цена кошелькового невода размером 1 км на 200 м сейчас составляет около 20 млн рублей без учета стоимости стяжного троса, проводника и стяжных колец. Это обстоятельство, а также ряд других проблем (недостаток судов, оборудованных под работу таким неводом, отсутствие специалистов, нехватка перерабатывающих мощностей, недостаточная проработка потребностей рынка) делают возрождение кошелькового промысла маловероятным, но все-таки возможным, считает эксперт. Он добавил, что в прошлом году одно судно пыталось ловить иваси «кошельком», но без положительных результатов.

По мнению докладчика, нужно работать над выводом на рынок новых ценных продуктов, готовить которые предполагается на береговых заводах из сырца пролонгированного хранения. Обратил Егор Захаров внимание и на кормовую продукцию.

Ведущий научный сотрудник института Виктор Филатов высказал более оптимистичный взгляд на лов «кошельком»: «Судя по общению с судовладельцами, он будет набирать силу, будут пробовать, все понимают, что рыба из кошелькового невода – лучшего качества, не мятая, из нее получится высококачественная продукция». Специалист добавил, что траловый промысел также будет иметь место – в связи с развитием марикультуры потребуется мука для кормов.

Как научить трал работать бережно

Обзор технологий тралового лова скумбрии и сардины сделал директор Института рыболовства и аквакультуры Дальрыбвтуза Анатолий Бойцов. Он заявил, что практически вся сардина в прошлом году была поймала тралом и, тем не менее, пресервы получились. «Значит, траловый промысел возможен и он будет развиваться, - сделал вывод эксперт. Рыбаки будут совершенствовать технологии лова». Он отметил, что и в советское время добыча сардины тралом была весьма эффективной.

По словам Анатолия Бойцова, получать «чистые» уловы сардины и скумбрии можно короткими тралениями конкретных косяков. «Рыба при небольших уловах не мнется. Уловы в 15-25 тонн вполне могут быть пригодны для дальнейшей переработки», - отметил докладчик. По его мнению, иваси можно и нужно добывать и замораживать крупнотоннажным флотом.

Также Анатолий Бойцов обратил внимание на рынок сбыта, на конкуренцию со стороны сельди. Он тоже спрогнозировал увеличение рыбомучных мощностей.

Говоря о траловом промысле японской скумбрии, специалист подчеркнул, что орудия лова, которые предлагают предприятия с запада, не совсем подходят для Дальнего Востока. В частности, скоростью траления – атлантическая скумбрия медленнее, чем дальневосточная. Если скорость траления будет меньше 5,5 узла, успеха не будет, считает Анатолий Бойцов. Обратил он внимание и на ширину раскрытия трала, заглубление траловых досок, их площадь и другие нюансы, которые тоже следует учитывать.

«На Дальнем Востоке нам очень трудно представить, как капитаны, судовладельцы применяют новшества, которые во всем мире давно работают. Например, сардина может спокойно облавливаться широким тралом, не вытаскиваться на палубу, хоть 100 тонн. Можно использовать однослойный мешок, чтобы рыба меньше мялась. Не освобождать его от воды, не тянуть через слип, а с помощью насосов откачивать рыбу, как это делают на Западном бассейне. Используют эти рыбонасосы очень широко», - рассказал представитель Дальрыбвтуза. Кроме того, ловить определенную рыбу на чередующихся косяках сардины и скумбрии, по его словам, можно, периодически закрывая трал с помощью кабельной лебедки.

Учиться у дельфинов

Доклад об использовании биотехнических систем при промысле сделал профессор Дальрыбвтуза Юрий Кузнецов. Для добычи сардины и скумбрии в Южно-Курильском районе планируется использовать сигналы дельфина-белобочки. Выяснилось, что дельфины могут с помощью акустики на низких частотах и струй газа направлять косяки рыбы, окружать их, закручивать и продолжительное время удерживать в зоне охоты.

«Основываясь на бионических принципах, мы попытались повторить органы звукоизлучения дельфинов и рыб. Это упругие сочленения, резонансные емкости, которые вкупе позволяют создать широкий спектр сигналов воздействия», - рассказал Юрий Кузнецов. Имитаторы звуков дельфинов были вмонтированы в буксируемые дистанционно управляемые устройства и испытаны на минтае Берингова моря. Он «уплотнился» и ушел на глубину, увеличив концентрацию в зоне захвата тралом. Аналогичная защитная реакция предполагается у скумбрии и сардины. При желании рыбаков ученые готовы создать более совершенные устройства, которые можно будет использовать как на кошельковом, так и на траловом промысле.

Задачи на будущее

По итогам обсуждения Виктор Филатов высказал ряд пожеланий. В частности, запланировать следующий семинар в период межсезонья. Таким образом, к обсуждению предполагается привлечь больше капитанов. Кроме того, ведущий научный сотрудник ТИНРО-Центра обратил внимание на необходимость ускорить решение вопроса контрольных точек. Также специалист предложил экономистам провести анализ и просчитать сценарии: сколько требуется мукомольных заводов. Институтам предложено плотнее заняться кошельковым промыслом и детальнее изучить причины неудач. Участники совещания выдвинули еще одну инициативу – прописать в соответствии с правилами единый код ОСМ для всех экспериментальных орудий лова на стадии испытаний для облегчения работы.

Fishnews