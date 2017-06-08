08 июня 2017 года

Маломерные суда смогут испробовать ТСК

ЦСМС приступил к испытаниям оборудования, предлагаемого для использования в качестве технических средств контроля на маломерных судах. Апробация пройдет на всех рыбохозяйственных бассейнах.

Работы по поиску производителя ТСК, потенциально пригодных для отслеживания местоположения маломерных рыбопромысловых судов, ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» начало вести еще в 2015 г. Предполагалось, что оборудование должно отвечать множеству требований. В их числе – компактность, герметичность, возможность работы в среде как ГЛОНАСС, так и GPS, автономность, малое потребление энергии. Также обязательным условием стала низкая стоимость для судовладельца.

Были найдены отечественные производители, устройства которых удовлетворяют этим требованиям, – НПО «Сибсвязь» (Омск) и Группа компаний «СервисСофт» (Тула), рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Технический совет Центра принял решение о представлении оборудования разработки и производства этих компаний в Росрыболовство. Была проведена презентация указанных устройств, функционирующих на основе спутниковых систем связи Iridium.

Сообщается, что в мае 2017 г. ЦСМС приступил к испытаниям оборудования для использования в качестве ТСК на маломерных судах рыбопромыслового флота. Апробация пройдет во всех рыбохозяйственных бассейнах.

«На суда установлены образцы устройств, которые уже начали передавать пакеты данных о местоположении, курсе и скорости судов в тестовую базу данных ОСМ. Испытания будут завершены в августе 2017 года, и по их результатам будет принято решение о возможности внедрения ТСК в практическое использование на судах», – рассказали в пресс-службе.

Fishnews