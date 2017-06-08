08 июня 2017 года

Министерство упорядочит племенную работу в рыбоводстве

Минсельхоз планирует обновить порядок проведения бонитировки племенных рыб карповых и осетровых пород и разработать правила ведения учета данных в племенном рыбоводстве.

В ходе семинара-совещания Ассоциации «Росрыбхоз» в Волгореченске замдиректора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Галина Сафина рассказала об утвержденной в конце мая «дорожной карте» по реализации мероприятий, направленных на развитие племенной базы отечественного животноводства на период 2017 – 2018 гг.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе большой блок отводится нормативно-правовому регулированию племенного дела. В частности, до конца года запланирована разработка проекта приказа Минсельхоза «Об утверждении Порядка и условий проведения бонитировки племенных рыб карповых и осетровых пород». Он устанавливает единые требования и подходы при оценке племенной ценности разводимых рыб.

Другим приказом, работа над которым должна завершиться к середине 2018 г., будут утверждены правила учета данных в племенном рыбоводстве. Вводимые формы первичного учета и отчетности для использования в селекционно-племенной работе, позволят в будущем создать базу данных по племенным рыбам карповых и осетровых пород.

Пока в «дорожную карту» включено три мероприятия по развитию племенной базы рыбоводства, к выполнению которых планируется прилечь специалистов Росрыбхоза. Это не значит, что перечень исчерпывающий, заверила Галина Сафина. При необходимости он может быть дополнен.

Первое мероприятие касается создания в этом году селекционного центра (ассоциации) по породам рыб. «В ближайшее время необходимо определить площадку этого центра, подготовить пакет документов, представить их в Минсельхоз и получить свидетельство», – проинформировала замдиректора департамента.

Вторым шагом станет подготовка предложений по использованию в товарном рыбоводстве кроссированного племенного посадочного материала. Предполагается разработка методических рекомендаций по этой теме. Напоследок министерство планирует издать сборник нормативно-правовых актов, в том числе тех, что появятся в ходе реализации «дорожной карты», в области племенного рыбоводства. Он нацелен на методическую помощь специалистам рыбоводных организаций.

Fishnews