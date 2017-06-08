Аквакультура: взгляд из садка

30 мая Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры. Его участники посетили производственные площадки «Волгореченскрыбхоза», осмотрели инкубационный цех, участок водоподготовки и бассейны для содержания рыбы, а затем обсудили проблемы, актуальные для тепловодных и других хозяйств индустриального типа.

Помимо членов ассоциации в семинаре-совещании приняли участие представители Минсельхоза, Росрыболовства, органов власти Костромской области, Карелии, Ставропольского края, Архангельской и Калужской областей, научно-исследовательских организаций, производителей оборудования, рыбоводных кормов и ветпрепаратов.

Открывая заседание, председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко отметил, что тема индустриального рыбоводства углубленно не обсуждалась очень давно. Руководитель ассоциации предложил коллегам поделиться опытом и рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются на практике.

«Индустриальная аквакультура, я имею в виду и марикультуру, и рыбоводство на пресной воде – в садках на озерах и в реках, и в УЗВ, – сейчас динамично развивается. В ближайшие годы есть возможность нарастить объемы производства рыбы по разным категориям и направлениям с учетом потребностей рынка», – заявил Василий Глущенко. Он добавил, что по итогам заседания будут выработаны рекомендации для дальнейшей работы Росрыбхоза совместно с Минсельхозом, Росрыболовством и администрациями субъектов Федерации.

От карпа к форели и устрицам

По информации начальника управления аквакультуры и научного обеспечения Росрыбхоза Галины Павлович, развитие индустриальной аквакультуры в нашей стране началось в 1970-х гг. с тепловодного рыбоводства: на водоемах-охладителях гидро-, тепло- и атомных электростанций активно строились садковые рыбоводные хозяйства. Научными и проектными институтами были разработаны проекты понтонных линий, рецепты стартовых и продукционных кормов, специальное оборудование. В результате объемы производства товарной рыбы быстро росли и в 1990 г. достигли 16,8 тыс. тонн – в основном за счет карпа и растительноядных видов.

Сейчас к индустриальному рыбоводству относят выращивание рыбы в садках, установленных в озерах и водохранилищах, водоемах-охладителях, а также в бассейнах с использованием холодной и теплой воды, в том числе с оборотным водоснабжением. Как сообщает корреспондент Fishnews, по итогам 2016 г. из общего объема производства – 173,6 тыс. тонн товарной рыбы – 61,4 тыс. тонн пришлось на долю именно таких хозяйств. Однако структура объектов рыбоводства сильно изменилась: популярность карповых рыб заметно снизилась, а на первый план вышли более ценные и дорогие виды.

В прошлом году лидирующие позиции в хозяйствах индустриального типа занимали форель – 25 тыс. тонн – и атлантический лосось (семга) в Мурманской области – 13,7 тыс. тонн. Еще 12,5 тыс. тонн обеспечили карп и растительноядные рыбы, 7,6 тыс. тонн – марикультура, практикуемая преимущественно на Дальнем Востоке и в Крыму, 2,2 тыс. тонн – осетровые и 400 тонн – канальный и клариевый сомы. По расчетным данным, к 2020 г. объемы продукции индустриальной аквакультуры могут превысить 75 тыс. тонн, если устранить факторы, сдерживающие развитие этого направления.

Дорогие корма – тормоз индустрии

Наибольшие темпы роста последние годы демонстрировало форелеводство, особенно в северо-западных регионах страны. С 2000 г. объем производства товарной форели увеличился в шесть с лишним раз. Одновременно стала очевидной зависимость российских форелеводов от зарубежных поставок рыбопосадочного материала.

«Пока наши племенные хозяйства не обеспечивают потребность товарных форелевых хозяйств в однополой рыбоводной икре и молоди, – констатировала Галина Павлович. – Ежегодно до 5 млн. штук рыбоводной икры завозится из Финляндии и других стран».

Актуальным остается вопрос с обеспечением предприятий по выращиванию форели полноценными высокоэнергетическими кормами. Импортные корма стоят недешево, а российские производители хоть и предлагают более низкие цены, пока не могут гарантировать стабильного качества. Эта проблема, которая касается не только форелевых хозяйств, обострилась после исключения из программы субсидирования краткосрочных кредитов, предназначенных в том числе для приобретения рыбных кормов.

«В индустриальном рыбоводстве в теплых водах первая проблема – это дорогие корма, – подтвердил генеральный директор ОАО «Волгореченскрыбхоз» Николай Сенин. – Субсидирование процентных ставок по кормам очень важно для нас, потому что, вы сами видели, наше хозяйство растет исключительно за счет корма. В отличие от прудового рыбоводства, естественной кормовой базы здесь нет».

Генеральный директор «Смоленскрыбхоза» Александр Гинизбург напомнил, что высокая стоимость кормов стала одной из причин перепрофилирования тепловодных хозяйств на выращивание форели, осетровых и других ценных пород рыб. «Мы сейчас практически все отказались от карпа на теплой воде, потому что он стал совершенно невыгоден», – заявил он.

Садковые хозяйства, по мнению руководителя «Смоленскрыбхоза», вполне могли бы восполнить сезонный дефицит прудового карпа в летние месяцы. Если науке удастся снизить себестоимость кормов, тепловодный карп тоже может быть рентабельным, хотя и не в такой степени, как прудовый.

Еще одной характерной для индустриальных хозяйств проблемой является несоблюдение теплового режима сбрасываемой энергетиками воды. Летом температура подогретой воды может превышать 40 °C. «Поэтому в летний период в наших смоленских условиях рыбу не то что выращивать нельзя, ее там содержать нельзя, надо куда-то увозить, перетаскивать садковую линию, а это не так просто», – посетовал Александр Гинизбург.

Икра ищет путь на внешние рынки

Товарное осетроводство считается перспективным и экономически выгодным направлением индустриальной аквакультуры, поскольку восстановления естественных популяций осетровых и возобновления промысла в ближайшие годы не предвидится. В прошлом году рыбоводы поставили на рынок более двух тысяч тонн осетровых рыб и свыше 40 тонн пищевой икры.

Главной проблемой осетровых хозяйств традиционно остается браконьерская продукция, указал заместитель президента ассоциации «Астраханьрыбхоз» Сергей Зубарев. По его словам, на внутреннем рынке отмечается снижение спроса на черную икру – сказывается общая экономическая ситуация в стране, тем не менее объемы производства растут, а цены на деликатесный продукт пока не падают. За рубежом русская икра по-прежнему востребована, но и конкурентов хватает.

По мнению председателя Союза осетроводов Александра Новикова, официальные цифры в икорной статистике слегка лукавят. «По прошлому году в Россию официально из КНР было поставлено 5,5 тонны икры. Кто-нибудь видел китайскую икру на прилавках, где было написано «сделано в Китае»? Нет. Соответственно вся эта икра попала на рынок, перефасованная в банки российских производителей», – привел он пример.

Ситуация будет ухудшаться с каждым годом, поскольку поток аквакультурной продукции из КНР становится все шире. Контроль за ее происхождением на таможне зачастую носит формальный характер, занимает несколько дней и ограничивается проверкой сопроводительных документов. «Что находится в банках в действительности – не знает никто, – отметил глава союза. – Фактически в нарушение требований СИТЕС российские органы не контролируют ввоз на нашу территорию осетровой икры и в целом продукции из осетровых».

Напротив, при экспорте российской черной икры продукция не выпускается в обращение, пока орган СИТЕС соответствующей страны не даст заключение на основе генетического анализа проб. «Как правило, мы теряем около месяца. Но в случае с КНР, чтобы наша икра поступила в свободный доступ на территории Китая, требуется четыре месяца, – рассказал Александр Новиков, предложив уравнять в правах заграничных и отечественных производителей. – Правила должны быть одинаковыми. Или нам облегчить дорогу туда или им создать определенные барьеры».

Улучшить положение осетроводов могли бы легальные поставки икры в страны ЕС. Однако такая возможность до сих пор отсутствует, и Россельхознадзор не торопится открывать этот выгодный рынок для российских компаний.

Барьеры от контролеров

Реализации новых проектов в сфере товарной аквакультуры больше всего мешают даже не недостаток финансирования и слабая господдержка, а административные барьеры со стороны различных инстанций, ведомств и инфраструктурных организаций, на преодоление этих препон уходит масса времени и денег, высказал мнение на семинаре-совещании директор АО «Бисеровский рыбокомбинат» Андрей Семенов.

«Сегодня вся технологическая цепочка по строительству усложнена», – отметил он. Бюрократические процедуры, которые необходимо проходить при строительстве новых производственных объектов, длительные согласования и подготовка дорогостоящей документации отбивают всякое желание развивать производство.

С барьерами при получении водных акваторий и земельных участков для размещения рыбоводной инфраструктуры сталкиваются и члены Крымской ассоциации аквакультуры. По словам председателя совета директоров ООО «Крым моллюск-сервис» Алексея Чиркина, для выращивания черноморских устриц и мидии подходят далеко не все прибрежные районы.

«Фактически это севастопольские бухты и Донузлав, которые защищены от ветрового и волнового воздействия. Все остальное побережье – это открытая вода, где затраты по эксплуатации гидротехнических сооружений, которые выставляются для моллюсков, сильно увеличиваются», – рассказал представитель ассоциации. Однако Минобороны считает все озеро Донузлав зоной своих интересов, и убедить военных выделить часть водной глади аквафермерам не удается.

Местные администрации тоже не слишком озабочены развитием марикультуры и рассматривают землю в первую очередь как рекреационную зону, пожаловался Алексей Чиркин. В отличие от рыбаков-прибрежников, у которых по закону есть преференции в получении участков на берегу, для рыбоводов такой нормы не существует.

Уже в недалеком будущем перед многими индустриальными хозяйствами, по мнению Александра Гинизбурга, может в полный рост встать проблема подтверждения безопасности и технического соответствия садковых линий, которые зачастую изготавливаются по сути кустарным способом.

«Рано или поздно придет какой-нибудь надзорный орган и спросит: «А у вас это все сертифицировано?» И нам будет не очень хорошо, когда за это возьмутся, – предупредил руководитель предприятия. – Может быть, нужно заняться сертификацией? Да, взамен огромных тяжелых садковых линий нужны современные легкие конструкции, но ведь не самоделки».

Между тем вопросы у контроллеров уже возникают. «Смоленскрыбхоз» полгода обосновывал в судах отказ проводить техническую поверку садковых линий, которые ГИМС сочла несамоходными судами. Отсутствие методических рекомендаций и четкого определения рыбоводных садков затрудняет хозяйствам даже получение банковских кредитов.

Регулятор соберет рыбоводов на Дону

Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин выразил удовлетворение тем, что в регионах постепенно приживается институт рыбоводных участков и в целом не вызывает больших нареканий у бизнеса. Представитель ведомства заверил, что финансирование отраслевой науки по направлению разработки рыбных кормов продолжится, и высоко оценил шансы на принятие в этом году законопроектов, которые должны установить приоритетное наделение землей пользователей рыбоводных участков и снять проблему с использованием прудов на водотоках.

Решение вопроса с посадочным материалом и племенной работой в федеральном агентстве связывают с двумя проектами. «В Карелии мы планируем создать селекционно-племенной центр по выращиванию форелевой икры. В принципе все готово, мы прошли первые процедуры согласования, даже нашли средства на проектные работы. Следующий проект – это ФСГЦР в Ропше – сегодня обсуждается. Руководителем принято решение сохранить и дальше развивать его как племенной центр», – проинформировал глава управления аквакультуры.

«В плане мер господдержки нам сегодня похвастаться нечем, они совсем слабые», – признал Виктор Ашарин и пригласил рыбоводов принять участие во всероссийском совещании по развитию аквакультуры, которое Росрыболовство проводит 28-29 июня в Ростове-на-Дону. В резолюцию совещания руководитель управления предложил включить обращение к правительству по увеличению мер поддержки товарной аквакультуры.

Анна ЛИМ, газета « Fishnews Дайджест»

Июнь 2017 г.