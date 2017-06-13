13 июня 2017 года

Камчатка обещает бизнесу стабильные условия

В Камчатском крае приняты дополнительные меры по защите вложений бизнеса, сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства региона. Одна из инициатив – гарантировать инвесторам неизменность условий работы.

На 10-й сессии Законодательного собрания Камчатского края приняты изменения по осуществлению государственной поддержки инвестиционной деятельности в регионе. «Эти поправки в первую очередь направлены на интересы бизнеса, реализующего в регионе свои проекты, – отметила руководитель агентства инвестиций и предпринимательства Камчатки Оксана Герасимова. – Их принятие позволит дополнить закон нормой о неухудшении положения инвестора в период реализации инвестиционного проекта. Теперь все новые изменения в законодательстве, которые могут ухудшить условия для инвесторов, не будут распространяться на уже реализуемые проекты. Это существенно сокращает риски бизнеса и дает уверенность в успехе проекта. Данные изменения относятся к лучшим практикам российских регионов».

Второй блок изменений касается закрепления в нормативно-правовых актах края статуса специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, а также ее функций, полномочий и порядка взаимодействия с органами государственной власти, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Поправки вносятся в соответствии с перечнем поручений президента, предусмотревшим внедрение стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, отметила глава агентства. «Одним из требований Инвестиционного стандарта как раз и является наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами», – рассказала Оксана Герасимова.



Она напомнила, что создана Корпорация развития Камчатки с долей участия края в уставном капитале в размере 100%. «В последние годы корпорация показывает значительные успехи в работе с инвесторами. Официальное закрепление в законе ее статуса будет способствовать более эффективной работе организации, а также позволит принимать необходимые подзаконные документы», – заявили в пресс-службе.

Fishnews