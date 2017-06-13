13 июня 2017 года

Вылов лосося в экономзоне привел к уголовным делам

На Камчатке возбуждены уголовные дела в отношении двух капитанов: моряки подозреваются в незаконной добыче тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ.

Согласно материалам уголовных дел, суда под управлением капитанов – жителей Хабаровска и Владивостока – в июне 2016 г. в Охотском море, в пределах ИЭЗ РФ, осуществили незаконный промысел около 160 тонн рыбы ценных лососевых пород – чавычи, горбуши, нерки и кеты. Порты приписки судов – Курильск и Южно-Сахалинск.

В отношении моряков следственное управление УМВД России по Камчатскому краю возбудило уголовные дела по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ущерб государству, по предварительным оценкам, составил 169 млн рублей.

В пресс-службе регионального УМВД корреспонденту Fishnews сообщили, что злоупотребление полномочиями, по версии следствия, заключалось в вылове рыбы не тех пород и в большем объеме, чем было разрешено. Мера пресечения подозреваемым не избиралась.

Fishnews