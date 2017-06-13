Судно «Командор» придет на помощь камчатским пограничникам

13 июня 2017 года
На Камчатке возбуждены уголовные дела в отношении двух капитанов: моряки подозреваются в незаконной добыче тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ.
09 июня 2017 года
Новую методику исчисления размера вреда водным биоресурсам планируют принять уже этим летом. Документ предусматривает обязательства по выпуску ценных и особо ценных видов, отмечают в Росрыболовстве.
Гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (ФАО) Жозе Грациану да Силва заявил о чрезмерном и нерациональном использовании морских ресурсов. По его словам, треть всех морских рыбных запасов эксплуатируется на биологически неустойчивых уровнях.
08 июня 2017 года
Перспективы развития индустриальной аквакультуры и проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства, обсуждались на выездном семинаре-совещании, которое Ассоциация «Росрыбхоз» провела 30 мая в Костромской области.
Борьбу с нелегальным рыбным бизнесом в Сахалинской области обсудила комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В дальнейшем будут выработаны соответствующие законодательные инициативы.
07 июня 2017 года
Япония и Таиланд подписали договор о борьбе с браконьерством. Таким образом королевство демонстрирует свою приверженность цивилизованному рыболовству, а Страна восходящего солнца добивается прослеживаемости происхождения морепродуктов.
13 июня 2017 года
В этом году компания «Интеррыбфлот» собирается развивать промысел скумбрии и сардины-иваси. Сдавать их уловы планируется на рыбокомбинат «Островной».
На Камчатке возбуждены уголовные дела в отношении двух капитанов: моряки подозреваются в незаконной добыче тихоокеанских лососей в исключительной экономзоне РФ.
С 9 июня владельцы российских судов могут подать в Росрыболовство заявку на промысел в атлантической рыболовной зоне Марокко. Квота вылова традиционно составляет 140 тыс. тонн.
Участники Конференции ООН по океану утвердили план действий, предусматривающий 14 конкретных мер по сохранению и защите крупных водоемов Земли. Кроме того, принято 1300 добровольных обязательств в этой сфере.
Переход на монетизацию возмещения вреда, нанесенного водным биоресурсам, совместно с другими мерами позволит нарастить мощности по выпуску молоди, заявили в Федеральном агентстве по рыболовству.
Казахстан озвучил мнение о том, что предварительные пункты уведомления на российско-казахстанской границе создают барьер для экономических связей, однако в Россельхознадзоре такую точку зрения не разделили.
В Камчатском крае приняты дополнительные меры по защите вложений бизнеса, сообщили в агентстве инвестиций и предпринимательства региона. Одна из инициатив – гарантировать инвесторам неизменность условий работы.
09 июня 2017 года
Росимущество прокомментировало позицию ВНИРО о необходимости предоставления альтернативного помещения в случае мирового соглашения с Патриаршим подворьем. В ведомстве считают, что говорить о другом помещении пока рано.
Сахалинский колхоз имени Кирова возобновил добычу морской капусты, из которой изготавливает как мороженую шинкованную ламинарию, так и консервированный салат. В планах предприятия выпуск новых видов продукции, в том числе из скумбрии и сардины-иваси.
Международная научно-практическая конференция «Экспорт продукции из российских водных биоресурсов в страны АТР. Перспективы развития биржевой и аукционной торговли ВБР» пройдет 30 июня во Владивостоке. К обсуждению актуальных вопросов приглашены представители бизнеса, власти и науки.