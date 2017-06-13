13 июня 2017 года

Судно «Командор» придет на помощь камчатским пограничникам

В распоряжение Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району планируется передать судно «Командор». Для более эффективной работы оно будет оснащено вертолетом Ка-27.

Заседание Объединенного штаба по координации действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны водных биоресурсов в период лососевой путины прошло на базе ПУ ФСБ России по восточному арктическому району.

Рассматривались вопросы контроля промысла лосося в зоне ответственности пограничного управления. Отмечено, что для качественной борьбы с браконьерством нужно наращивать силы и средства, рассказали Fishnews в пресс-службе ПУ.

По согласованию с руководством ФСБ России в распоряжение управления планируется передать пограничное сторожевое судно «Командор».

ППС «Командор» прибудет из ПУ ФСБ России по Приморскому краю и для более эффективной работы будет оснащено вертолетом Ка-27.

Fishnews