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КНР диктует свои правила рыболовства в Южно-Китайском море

Пекин в одностороннем порядке объявил трехмесячный мораторий на промысел в большей части Южно-Китайского моря (севернее 12-й параллели). Тайвань, Вьетнам и Филиппины, тоже претендующие на части этой акватории, не согласны с требованиями КНР.

Запрет вступил в силу с 1 мая, он продлится на 30 дней дольше, чем обычно. Кроме того, в подконтрольных Китаю водах введены ограничения на большее количество видов рыболовной деятельности, пишет новостной портал «Голоса Америки» (VOA News).

Вьетнам открыто осудил мораторий КНР. Филиппины, которые в мае провели с Китаем переговоры по морской границе, никак не отреагировали. Тайвань же намерен вознаграждать суда, которые самостоятельно откажутся от промысла с мая по июль, а также обещал помощь флоту, который будет пойман китайскими властями.

Отмечается, что мораторий ужесточен после того, как Международный суд в Гааге отказался признать право Пекина на спорные острова в Южно-Китайском море. По мнению VOA News, запрет должен напомнить странам, ведущим там промысел, о силе китайского фактического контроля КНР над водами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Поднебесная претендует на большую часть Южно-Китайского моря (его площадь составляет около 3,5 млн. км2). Спорные акватории патрулируются кораблями китайского ВМФ и застраиваются искусственными островами, на которых КНР размещает свои военные объекты.

На де-факто подконтрольной Пекину акватории пограничники проверяют и арестовывают суда, которые, по их мнению, нарушают китайские запреты на промысел или рыбачат без надлежащей лицензии. Однако рыбаки соседних стран за долгие годы противостояния научились обходить опасные участки.

Fishnews

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