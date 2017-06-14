Депутаты поддержали изменения по землям для аквакультуры

14 июня 2017 года
Критерий определения длины судна в требованиях к объектам инвестиций отличается от предварительно установленного и повлечет дополнительные затраты для компаний, отмечает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.
Аукцион по распределению долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства прошел в мае в Москве. На торги были выставлены и лимиты на добычу ценного биоресурса в Японском море. Сейчас власти Приморского края заключают договоры с победителями.
Очередное заседание Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса намечено на 28 июня. Обсудить планируется в том числе направления развития отрасли до 2030 г.
Тему аквакультуры на рыбопромысловых участках подняли на совещании, которое прошло в Курганской области с привлечением специалистов федерального центра, рассказал директор профильного департамента Минсельхоза России Евгений Кац.
Ученый совет АтлантНИРО рекомендовал объемы возможного вылова водных биоресурсов для промысла в 2018 г. в Балтийском море, Куршском и Вислинском заливах, а также внутренних пресноводных водоемах Калининградской области.
13 июня 2017 года
Помогать предприятиям в подготовке к выполнению требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и переходу на электронную ветсертификацию – одно из основных направлений деятельности ВАРПЭ. С 28 по 29 июля в Южно-Сахалинске ассоциация проведет конференцию на эту тему.
14 июня 2017 года
Критерий определения длины судна в требованиях к объектам инвестиций отличается от предварительно установленного и повлечет дополнительные затраты для компаний, отмечает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.
Аукцион по распределению долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства прошел в мае в Москве. На торги были выставлены и лимиты на добычу ценного биоресурса в Японском море. Сейчас власти Приморского края заключают договоры с победителями.
Областная комиссия по анадромным уже определила сроки промысла лососей на северо-востоке и северо-западе Сахалина, теперь рыбаки ждут, какие же меры регулирования в итоге будут приняты для юго-восточной части.
В Шанхае начал работу специализированный порт для поставок морепродуктов в живом виде. По информации СМИ, его работа началась с доставки 50 тонн королевского краба с Сахалина.
Очередное заседание Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса намечено на 28 июня. Обсудить планируется в том числе направления развития отрасли до 2030 г.
Тему аквакультуры на рыбопромысловых участках подняли на совещании, которое прошло в Курганской области с привлечением специалистов федерального центра, рассказал директор профильного департамента Минсельхоза России Евгений Кац.
Ученый совет АтлантНИРО рекомендовал объемы возможного вылова водных биоресурсов для промысла в 2018 г. в Балтийском море, Куршском и Вислинском заливах, а также внутренних пресноводных водоемах Калининградской области.
До 1 декабря Генпрокуратура должна комплексно проверить исполнение международных соглашений и законодательства РФ, направленных на то, чтобы не допустить нарушение ограничений поставок в страну продовольственных товаров.
В Набильском заливе пограничники задержали группу браконьеров, промышлявших добычей «краснокнижной» рыбы. У злоумышленников изъяли 28 сахалинских тайменей и 4 кумжи.
13 июня 2017 года
Помогать предприятиям в подготовке к выполнению требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и переходу на электронную ветсертификацию – одно из основных направлений деятельности ВАРПЭ. С 28 по 29 июля в Южно-Сахалинске ассоциация проведет конференцию на эту тему.