14 июня 2017 года

Депутаты поддержали изменения по землям для аквакультуры

Профильный комитет Госдумы поддержал поправки в законодательство с целью развития рыбоводства. Предлагается разрешить использовать для товарной аквакультуры земли лесного фонда и сельскохозяйственного назначения.

Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы 13 июня одобрил законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)». Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Документ разработан с участием Минсельхоза и Минприроды во исполнение поручений, которые президент Владимир Путин дал по итогам межрегионального форума Общероссийского народного фронта в апреле 2016 г.

Отмечается, что законопроект был доработан по результатам первого чтения в Госдуме, после чего получил положительное заключение государственно-правового управления президента (от 30 мая 2017 г.).

Поправки касаются Земельного и Лесного кодексов РФ и федерального закона об аквакультуре. Изменения предусматривают возможность размещать инфраструктурные объекты товарной аквакультуры на землях лесного фонда. Также планируется разрешить использовать для товарного рыбоводства земли сельскохозяйственного назначения, в том числе на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках.

Fishnews