15 июня 2017 года

Россия и Китай проверили обстановку на Амуре

Совместная работа российских и китайских органов рыбоохраны способствует сохранению и рациональному использованию рыбных ресурсов по обе стороны границы, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.

Российские и китайские инспекторы рыбоохраны проверили соблюдение правил работы в пограничных водах среднего Амура. Инспектирование прошло в соответствии с программой, в полном объеме, в деловой и дружеской обстановке, сообщили Fishnews в пресс-службе Амурского теруправления.

На территории КНР российская и китайская делегации посетили рыболовецкие станы вблизи городов Тунцзян и Фуюань. Инспекторы ознакомились с разрешительными документами, осмотрели рыбацкие лодки, снаряжение и уловы, а также провели разъяснительные беседы с рыбаками о необходимости соблюдения правил рыболовства и летнего запрета на промысел в период нереста осетровых (с 11 июня по 15 июля).

Представители двух стран также посетили осетровые рыбоводные заводы, расположенные в поселке Владимировка и поселке Цзецзинькоу. Китайские коллеги проинформировали, что в 2017 г. на рыбоводном заводе Цзецзинькоу выращено 270 тыс. штук молоди осетровых видов рыб – на 170 тыс. особей больше, чем в 2016 г. Китайская сторона также сообщила, что для снижения промысловой нагрузки на водные биоресурсы Амура планируется постепенно сокращать количества рыболовецких лодок.

В ходе совместного контроля нарушений правил рыболовства в пограничных водах на проверенных участках реки не зафиксировано.

Fishnews