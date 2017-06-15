Новости
К середине июня во всех районах промысла рыбаки добыли более 2,172 млн тонн.

Российские уловы выросли на 3,8% к прошлому году

К середине июня во всех районах промысла рыбаки добыли более 2,172 млн тонн. Удалось ликвидировать отставание по Северному бассейну: уловы превысили прошлогодние показатели.

По состоянию на 14 июня общий вылов всех российских пользователей достиг 2,172 млн тонн (с учетом добычи 27,2 тыс. тонн в пресноводных водоемах). Это на 78,5 тыс. тонн, или на 3,8%, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Дальневосточном бассейне добыто 1462,1 тыс. тонн (+57,8 тыс. тонн к прошлогоднему уровню). Рост объясняется увеличением добычи сельди и крабов в Охотском море, а также трески в Беринговом море. На промысле минтая вылов составил 1046,4 тыс. тонн (+9 тыс. тонн).

В Северном бассейне выловлено 278,3 тыс. тонн (+1,7 тыс. тонн). На промысле трески добыто 212,8 тыс. тонн (+ 10,2 тыс. тонн), вылов пикши уменьшился по сравнению с прошлогодним на 12,8 тыс. тонн (за счет перераспределения промысловых усилий) и составил 53,2 тыс. тонн.

Общий вылов в Балтийском море увеличился до 45,7 тыс. тонн (+1 тыс. тонн). На промысле шпрота рыбаки освоили 28,2 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 3,6 тыс. тонн. Балтийской сельди добыто 12,5 тыс. тонн (-1,4 тыс. тонн), это связано с дислокацией флота в основном на промысле шпрота.

В Азово-Черноморском бассейне выловлено 45,8 тыс. тонн водных биоресурсов, что меньше прошлогоднего показателя на 4,6 тыс. тонн. Снижение показателей произошло за счет уменьшения добычи шпрота и других объектов промысла. Вылов хамсы вырос на 2,4 тыс. тонн и составил 27,4 тыс. тонн. Объем добычи тюльки снизился на 2,1 тыс. тонн – до 5,1 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне добыто 31,5 тыс. тонн водных биоресурсов (+2,1 тыс. тонн). На промысле кильки выловлено на 0,4 тыс. тонн меньше – 0,7 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных объектов составил 15,3 тыс. тонн – на 0,2 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 208,4 тыс. тонн (+24,1 тыс. тонн) – главным образом за счет вылова в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов снизился на 4,3 тыс. тонн и составил 91,9 тыс. тонн (в связи с уменьшением объема добычи в районе регулирования НЕАФК).

Fishnews

НазадМетки: крабросрыболовство

Похожие новости

15 июня 2017 года

Краболовы начинают строительство флота

Компания «Антей» подписала контракт на строительство среднетоннажного судна с судостроительным заводом «Пелла». Судно предназначено для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы.

Ректор МГТУ предложил создать рыбацкую академию

Нужно не включать морские подразделения МГТУ в состав регионального опорного вуза, а создать на их базе отдельную академию, подведомственную Росрыболовству, считает ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.

Для краба в новом подрайоне вышел приказ

Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.

Имя «золотой» форели выберут всем миром

В Ленинградской области вывели новую породу форели, которая отличается золотистой окраской и повышенным содержанием провитамина А. Название этой рыбе выберут по результатам конкурса.

Роман Гранатов: Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

Использование жаберных сетей – острый вопрос в Камчатском крае. По теме высказываются рыбопромышленники, краевые депутаты, ученые. На этот раз на площадке Fishnews со своей позицией выступил вице-спикер Законодательного собрания региона Роман Гранатов.

Рыбоводам Дальнего Востока добавят акваторий

Нынешним летом площади под товарную аквакультуру в Приморском крае планируется увеличить на 27,5 тыс. га. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов обратил особое внимание на соблюдение установленных сроков при подготовке к аукционам.

Лента новостей

15 июня 2017 года

Владимир Путин рассказал о своей самой большой рыбе

Самая большая рыба, пойманная Владимиром Путиным, по признанию самого президента, весила 20 кг. При этом глава государства пошутил, что, возможно, кто-то подвесил грузик, но он этого не заметил.

Краболовы начинают строительство флота

Компания «Антей» подписала контракт на строительство среднетоннажного судна с судостроительным заводом «Пелла». Судно предназначено для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы.

Ректор МГТУ предложил создать рыбацкую академию

Нужно не включать морские подразделения МГТУ в состав регионального опорного вуза, а создать на их базе отдельную академию, подведомственную Росрыболовству, считает ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.

Для краба в новом подрайоне вышел приказ

Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.

Имя «золотой» форели выберут всем миром

В Ленинградской области вывели новую породу форели, которая отличается золотистой окраской и повышенным содержанием провитамина А. Название этой рыбе выберут по результатам конкурса.

Роман Гранатов: Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

Использование жаберных сетей – острый вопрос в Камчатском крае. По теме высказываются рыбопромышленники, краевые депутаты, ученые. На этот раз на площадке Fishnews со своей позицией выступил вице-спикер Законодательного собрания региона Роман Гранатов.

Рыбоводам Дальнего Востока добавят акваторий

Нынешним летом площади под товарную аквакультуру в Приморском крае планируется увеличить на 27,5 тыс. га. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов обратил особое внимание на соблюдение установленных сроков при подготовке к аукционам.

Сергей Данкверт: Срок перехода на электронную ветсертификацию прежний

Никаких послаблений по срокам перехода на обязательную ветеринарную сертификацию в электронном виде на данный момент нет, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, отвечая на вопросы в Совете Федерации.

Кто из коренных лучше рыбачит, выяснили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выбрали лучшего рыбака среди представителей коренных малочисленных народов. Участники состязались не только в ловле, но и в теоретических знаниях, разделке рыбы, приготовлении национальных блюд и изготовлении орудия добычи.

Хочешь вести промысел в Приморье – погаси долги

В Приморском крае изменилось требование к желающим получить квоты вылова в реках и озерах. Как отмечают региональные власти, это позволит учесть специфику работы индивидуальных предпринимателей.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Роман ГРАНАТОВ

Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края

Роман ГРАНАТОВ

Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Росрыболовства

Виктор АШАРИН

Пора оценить, чего нам ждать от аквакультуры после 2020 года

Все материалы

Крупным планом

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Все материалы

События

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Траулер «Баренцево море» для АТФ заложили на Выборгском судостроительном заводе. Фото пресс-службы Росрыболовства

В Выборге заложили первое судно для АТФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.