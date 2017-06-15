15 июня 2017 года

Российские уловы выросли на 3,8% к прошлому году

К середине июня во всех районах промысла рыбаки добыли более 2,172 млн тонн. Удалось ликвидировать отставание по Северному бассейну: уловы превысили прошлогодние показатели.

По состоянию на 14 июня общий вылов всех российских пользователей достиг 2,172 млн тонн (с учетом добычи 27,2 тыс. тонн в пресноводных водоемах). Это на 78,5 тыс. тонн, или на 3,8%, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Дальневосточном бассейне добыто 1462,1 тыс. тонн (+57,8 тыс. тонн к прошлогоднему уровню). Рост объясняется увеличением добычи сельди и крабов в Охотском море, а также трески в Беринговом море. На промысле минтая вылов составил 1046,4 тыс. тонн (+9 тыс. тонн).

В Северном бассейне выловлено 278,3 тыс. тонн (+1,7 тыс. тонн). На промысле трески добыто 212,8 тыс. тонн (+ 10,2 тыс. тонн), вылов пикши уменьшился по сравнению с прошлогодним на 12,8 тыс. тонн (за счет перераспределения промысловых усилий) и составил 53,2 тыс. тонн.

Общий вылов в Балтийском море увеличился до 45,7 тыс. тонн (+1 тыс. тонн). На промысле шпрота рыбаки освоили 28,2 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 3,6 тыс. тонн. Балтийской сельди добыто 12,5 тыс. тонн (-1,4 тыс. тонн), это связано с дислокацией флота в основном на промысле шпрота.

В Азово-Черноморском бассейне выловлено 45,8 тыс. тонн водных биоресурсов, что меньше прошлогоднего показателя на 4,6 тыс. тонн. Снижение показателей произошло за счет уменьшения добычи шпрота и других объектов промысла. Вылов хамсы вырос на 2,4 тыс. тонн и составил 27,4 тыс. тонн. Объем добычи тюльки снизился на 2,1 тыс. тонн – до 5,1 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне добыто 31,5 тыс. тонн водных биоресурсов (+2,1 тыс. тонн). На промысле кильки выловлено на 0,4 тыс. тонн меньше – 0,7 тыс. тонн. Вылов крупных и мелких пресноводных объектов составил 15,3 тыс. тонн – на 0,2 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В зонах иностранных государств российскими рыбаками освоено 208,4 тыс. тонн (+24,1 тыс. тонн) – главным образом за счет вылова в зоне Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов снизился на 4,3 тыс. тонн и составил 91,9 тыс. тонн (в связи с уменьшением объема добычи в районе регулирования НЕАФК).

Fishnews