15 июня 2017 года

Кто из коренных лучше рыбачит, выяснили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае выбрали лучшего рыбака среди представителей коренных малочисленных народов. Участники состязались не только в ловле, но и в теоретических знаниях, разделке рыбы, приготовлении национальных блюд и изготовлении орудия добычи.

Соревнования для представителей КМНС прошли в селе Верхняя Эконь. Как сообщили Fishnews в министерстве природных ресурсов Хабаровского края, в конкурсе приняли участие рыбаки из Амурского, Нанайского, Николаевского, Комсомольского, Аяно-Майского районов и района имени Полины Осипенко. В состязаниях участвовали не только представители сильного пола – Марина Виноградова из села Троицкое Нанайского района соревновалась наравне с мужчинами.

Борьба за призовые места была оживленной, рыбаки не уступали друг другу в профессиональном мастерстве. В итоге конкурсные задания позволили раскрыть сильные стороны каждого участника. Геннадий Ходжер стал первым по итогам теоретического этапа, быстро и качественно изготовили орудия лова Леонид Пыг и Леонид Тумали.

Несмотря на плохую погоду, посмотреть состязание пришли около 60 местных жителей и гостей села. В перерывах между этапами они могли попробовать блюда национальной кухни, а также посмотреть концертную программу творческих коллективов Комсомольского и Амурского районов.

В итоге победителем стал Леонид Тумали из Комсомольского района. Кроме диплома он получил денежную премию в 50 тыс. рублей. Второе место занял Леонид Пыг (Николаевский район), третье – Сергей Амосов (Аяно-Майский район). Их наградами стали 25 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно. Остальным участникам краевого конкурса вручили дипломы и памятные подарки.

Fishnews