15 июня 2017 года

Имя «золотой» форели выберут всем миром

В Ленинградской области вывели новую породу форели, которая отличается золотистой окраской и повышенным содержанием провитамина А. Название этой рыбе выберут по результатам конкурса.

Родиной новой форели стал селекционный центр рыбоводства в поселке Ропша. Порода приспособлена к местным климатическим условиям и неприхотлива в выращивании, сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Планируется, что новинка поможет увеличить объемы производства товарной рыбы в регионе.

«В настоящее время Ленинградская область занимает второе место среди регионов Северо-Запада России по объемам производства садковой форели. Выведение нового вида станет хорошим подарком для региональных форелевых хозяйств», - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

На перспективы развития региональной аквакультуры обратили внимание также заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук и глава Северо-Западного теруправления ведомства Денис Беляев, которые посетили завод для контроля первого чипирования взрослой особи палии.

Конкурс на название новой породы форели объявлен в группе «ВКонтакте» Ленинградской области.

Fishnews