Имя «золотой» форели выберут всем миром

15 июня 2017 года
Компания «Антей» подписала контракт на строительство среднетоннажного судна с судостроительным заводом «Пелла». Судно предназначено для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы.
Нужно не включать морские подразделения МГТУ в состав регионального опорного вуза, а создать на их базе отдельную академию, подведомственную Росрыболовству, считает ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.
Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.
Использование жаберных сетей – острый вопрос в Камчатском крае. По теме высказываются рыбопромышленники, краевые депутаты, ученые. На этот раз на площадке Fishnews со своей позицией выступил вице-спикер Законодательного собрания региона Роман Гранатов.
Нынешним летом площади под товарную аквакультуру в Приморском крае планируется увеличить на 27,5 тыс. га. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов обратил особое внимание на соблюдение установленных сроков при подготовке к аукционам.
Никаких послаблений по срокам перехода на обязательную ветеринарную сертификацию в электронном виде на данный момент нет, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, отвечая на вопросы в Совете Федерации.
15 июня 2017 года
Самая большая рыба, пойманная Владимиром Путиным, по признанию самого президента, весила 20 кг. При этом глава государства пошутил, что, возможно, кто-то подвесил грузик, но он этого не заметил.
Компания «Антей» подписала контракт на строительство среднетоннажного судна с судостроительным заводом «Пелла». Судно предназначено для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы.
Нужно не включать морские подразделения МГТУ в состав регионального опорного вуза, а создать на их базе отдельную академию, подведомственную Росрыболовству, считает ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.
Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.
Использование жаберных сетей – острый вопрос в Камчатском крае. По теме высказываются рыбопромышленники, краевые депутаты, ученые. На этот раз на площадке Fishnews со своей позицией выступил вице-спикер Законодательного собрания региона Роман Гранатов.
Нынешним летом площади под товарную аквакультуру в Приморском крае планируется увеличить на 27,5 тыс. га. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов обратил особое внимание на соблюдение установленных сроков при подготовке к аукционам.
Никаких послаблений по срокам перехода на обязательную ветеринарную сертификацию в электронном виде на данный момент нет, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, отвечая на вопросы в Совете Федерации.
В Хабаровском крае выбрали лучшего рыбака среди представителей коренных малочисленных народов. Участники состязались не только в ловле, но и в теоретических знаниях, разделке рыбы, приготовлении национальных блюд и изготовлении орудия добычи.
В Приморском крае изменилось требование к желающим получить квоты вылова в реках и озерах. Как отмечают региональные власти, это позволит учесть специфику работы индивидуальных предпринимателей.
К середине июня во всех районах промысла рыбаки добыли более 2,172 млн тонн. Удалось ликвидировать отставание по Северному бассейну: уловы превысили прошлогодние показатели.