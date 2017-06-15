16 июня 2017 года

Стерлядь и осетр не попали на свадьбу

В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.

Черный «Хаммер» сотрудники ДПС задержали на 123 км федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Салон внедорожника оказался заполнен мешками с рыбой. Выяснилось, что находящийся за рулем глава семейства основательно готовился к предстоящей свадьбе сына. «Купил за 80 тыс. рублей стерлядь на рынке в Тобольске, лично сам выбирал!» – пояснил водитель.

Однако инспектор Нижнеобского теруправления Росрыболовства, вызванный для осмотра биоресурсов, установил, что вперемешку со стерлядью находились и осетры, один экземпляр весил более 7 кг, другие – около 3 кг. Сотрудники полиции изъяли 59 особей осетровых общим весом свыше 100 кг.

Затем правоохранители провели обыски на тобольском рынке «Северный», где нашли еще несколько десятков мороженых осетровых, пару нельм и щекура. Следственные действия продолжаются, по факту вылова стерляди в период нереста возбуждено уголовное дело, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

После проведения соответствующей экспертизы Госрыбцентра будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении граждан, допустивших приобретение, хранение и транспортировку сибирских осетров, занесенных в Красную книгу России. К вылову также запрещена и нельма.

Будущий молодожен, прибывший в отдел полиции, сильно удивился, что приобретенную совершенно открыто рыбу не вернут. В теруправлении отметили, что за действия браконьеров и перекупщиков приходится расплачиваться и покупателям, порой слабо разбирающимся в нюансах законодательства.

Fishnews