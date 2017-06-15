16 июня 2017 года

Краба спасли от браконьерских котлов

Сахалинские пограничники поймали на побережье залива Терпения группу из трех браконьеров, добывавшую камчатского краба. Весь незаконный улов был выпущен, а у нарушителей изъяли лодку с мотором и автомобиль.

Задержание провели в Долинском районе возле поселка Взморье. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области, злоумышленники вышли в прибрежье выбирать крабовые порядки в темное время суток и без уведомления контролирующих органов. По возвращении в пункт базирования браконьеры были взяты с поличным.

Возбуждено дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой). В отношении владельца лодки возбуждено административное судопроизводство по факту нарушения правил пограничного режима (часть 2 статьи 18.3 КоАП РФ).

Fishnews