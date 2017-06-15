Краба спасли от браконьерских котлов

15 июня 2017 года
Компания «Антей» подписала контракт на строительство среднетоннажного судна с судостроительным заводом «Пелла». Судно предназначено для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы.
Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.
К середине июня во всех районах промысла рыбаки добыли более 2,172 млн тонн. Удалось ликвидировать отставание по Северному бассейну: уловы превысили прошлогодние показатели.
14 июня 2017 года
Аукцион по распределению долей квот на вылов краба в режиме прибрежного рыболовства прошел в мае в Москве. На торги были выставлены и лимиты на добычу ценного биоресурса в Японском море. Сейчас власти Приморского края заключают договоры с победителями.
В Шанхае начал работу специализированный порт для поставок морепродуктов в живом виде. По информации СМИ, его работа началась с доставки 50 тонн королевского краба с Сахалина.
08 июня 2017 года
Результаты российских рыбаков, экспедиции научных судов, подготовка к лососевой путине и распределение рыбоводных участков рассматривались на оперативном совещании, которое провел замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
16 июня 2017 года
Минсельхоз уже предложил поправки в постановления по инвестиционным квотам. Планируется уточнить, что в требованиях к объектам инвестиций применяется понятие «наибольшая длина судна».
России нужно создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем, связанных с Южными Курилами, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что говорить об окончательных решениях пока преждевременно.
Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) рекомендовал сократить добычу трески в Баренцевом море в 2018 г. на 20% к уровню текущего года – до 712 тыс. тонн. Это связано с естественным уменьшением популяции.
В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.
15 июня 2017 года
Самая большая рыба, пойманная Владимиром Путиным, по признанию самого президента, весила 20 кг. При этом глава государства пошутил, что, возможно, кто-то подвесил грузик, но он этого не заметил.
Компания «Антей» подписала контракт на строительство среднетоннажного судна с судостроительным заводом «Пелла». Судно предназначено для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы.
Нужно не включать морские подразделения МГТУ в состав регионального опорного вуза, а создать на их базе отдельную академию, подведомственную Росрыболовству, считает ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.
Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.
В Ленинградской области вывели новую породу форели, которая отличается золотистой окраской и повышенным содержанием провитамина А. Название этой рыбе выберут по результатам конкурса.
Использование жаберных сетей – острый вопрос в Камчатском крае. По теме высказываются рыбопромышленники, краевые депутаты, ученые. На этот раз на площадке Fishnews со своей позицией выступил вице-спикер Законодательного собрания региона Роман Гранатов.