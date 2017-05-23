Карелия наловила более 26 тыс. тонн трески и пикши

Одна из ключевых задач Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области – пресекать любую противоправную деятельность в сфере оборота водных биоресурсов и формировать благоприятные условия для развития экономики страны, заявил руководитель ПУ Сергей Кудряшов .

Росрыболовство может начать прием заявок на инвестквоты уже с 1 июня, если правительство успеет до конца апреля утвердить пакет подзаконных актов. В перечень предлагаемых видов ВБР пока не входят крабы – по ним распределение начнется не ранее 2018 г.

Утвержден перечень видов водных биоресурсов, по которым будут выделять квоты на инвестиционные цели. Как и предполагалось, по крабам документ вступит в силу с 1 января 2018 г.

С января по апрель рыбаки Магаданской области добыли 22,5 тыс. тонн водных биоресурсов, на 29% превысив уровень 2016 г. Прибавку обеспечило успешное освоение минтая - 19,1 тыс. тонн (+37% к прошлогоднему показателю).

Уточнение сэкономит деньги рыбакам Министерство сельского хозяйства решило уточнить, что в технических требованиях к судам, которые будут претендовать на инвестквоты, речь идет о наибольшей длине. Именно на этот термин изначально ориентировались компании, решившие строить флот, отмечает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

Новые правила по квотам предложили для рек и озер Минсельхоз представил проект правил перезакрепления долей квот вылова в пресноводных водных объектах, в случае если срок действия договора истекает до конца 2018 г. Также подготовлены соответствующие правила заключения договоров.

Сардина-иваси приходит в российские воды Специалисты ТИНРО-Центра сообщили о начале массовых миграций дальневосточной сардины в зону России. В этом году для эффективной организации промысла перспективных объектов вновь будет действовать штаб путины.

У СахНИРО новый руководитель Директором Сахалинского НИИ рыбного хозяйства и океанографии назначена Валентина Жарикова. Ранее она работала в других институтах рыбной отрасли.

Изменения по инвестиционным квотам не заставили ждать Минсельхоз уже предложил поправки в постановления по инвестиционным квотам. Планируется уточнить, что в требованиях к объектам инвестиций применяется понятие «наибольшая длина судна».

Краба спасли от браконьерских котлов Сахалинские пограничники поймали на побережье залива Терпения группу из трех браконьеров, добывавшую камчатского краба. Весь незаконный улов был выпущен, а у нарушителей изъяли лодку с мотором и автомобиль.

Владимир Путин: Совместная работа на Курилах возможна России нужно создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем, связанных с Южными Курилами, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что говорить об окончательных решениях пока преждевременно.

ИКЕС предложил уменьшить вылов трески Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) рекомендовал сократить добычу трески в Баренцевом море в 2018 г. на 20% к уровню текущего года – до 712 тыс. тонн. Это связано с естественным уменьшением популяции.

Стерлядь и осетр не попали на свадьбу В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.