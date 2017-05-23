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Карелия наловила более 26 тыс. тонн трески и пикши

С января по май предприятия Республики Карелия добыли 34 тыс. тонн рыбы, в том числе 33 тыс. тонн океанической. Большую часть уловов составили треска и пикша.

Этих видов освоено 26,2 тыс. тонн (79,4% от вылова океанической рыбы), сообщили Fishnews в министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии.

На Белом море добыто 489 тонн рыбы: 243 тонны сельди, 239 тонн наваги и 7 тонн азиатской корюшки. В июне планируется начать заготовку водорослей.

На пресноводных водоемах республики добыто 534 тонны рыбы. Большая ее часть приходится на корюшку – 352 тонны.

Fishnews

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