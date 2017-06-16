У СахНИРО новый руководитель

16 июня 2017 года
Минсельхоз представил проект правил перезакрепления долей квот вылова в пресноводных водных объектах, в случае если срок действия договора истекает до конца 2018 г. Также подготовлены соответствующие правила заключения договоров.
Специалисты ТИНРО-Центра сообщили о начале массовых миграций дальневосточной сардины в зону России. В этом году для эффективной организации промысла перспективных объектов вновь будет действовать штаб путины.
В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.
15 июня 2017 года
Компания «Антей» подписала контракт на строительство среднетоннажного судна с судостроительным заводом «Пелла». Судно предназначено для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы.
Нужно не включать морские подразделения МГТУ в состав регионального опорного вуза, а создать на их базе отдельную академию, подведомственную Росрыболовству, считает ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.
Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.
16 июня 2017 года
Министерство сельского хозяйства решило уточнить, что в технических требованиях к судам, которые будут претендовать на инвестквоты, речь идет о наибольшей длине. Именно на этот термин изначально ориентировались компании, решившие строить флот, отмечает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.
Минсельхоз представил проект правил перезакрепления долей квот вылова в пресноводных водных объектах, в случае если срок действия договора истекает до конца 2018 г. Также подготовлены соответствующие правила заключения договоров.
Специалисты ТИНРО-Центра сообщили о начале массовых миграций дальневосточной сардины в зону России. В этом году для эффективной организации промысла перспективных объектов вновь будет действовать штаб путины.
С января по май предприятия Республики Карелия добыли 34 тыс. тонн рыбы, в том числе 33 тыс. тонн океанической. Большую часть уловов составили треска и пикша.
Минсельхоз уже предложил поправки в постановления по инвестиционным квотам. Планируется уточнить, что в требованиях к объектам инвестиций применяется понятие «наибольшая длина судна».
Сахалинские пограничники поймали на побережье залива Терпения группу из трех браконьеров, добывавшую камчатского краба. Весь незаконный улов был выпущен, а у нарушителей изъяли лодку с мотором и автомобиль.
России нужно создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем, связанных с Южными Курилами, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что говорить об окончательных решениях пока преждевременно.
Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) рекомендовал сократить добычу трески в Баренцевом море в 2018 г. на 20% к уровню текущего года – до 712 тыс. тонн. Это связано с естественным уменьшением популяции.
В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.
15 июня 2017 года
Самая большая рыба, пойманная Владимиром Путиным, по признанию самого президента, весила 20 кг. При этом глава государства пошутил, что, возможно, кто-то подвесил грузик, но он этого не заметил.