У СахНИРО новый руководитель

Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.

Нужно не включать морские подразделения МГТУ в состав регионального опорного вуза, а создать на их базе отдельную академию, подведомственную Росрыболовству, считает ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков .

Компания «Антей» подписала контракт на строительство среднетоннажного судна с судостроительным заводом «Пелла». Судно предназначено для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы.

В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.

Специалисты ТИНРО-Центра сообщили о начале массовых миграций дальневосточной сардины в зону России. В этом году для эффективной организации промысла перспективных объектов вновь будет действовать штаб путины.

Минсельхоз представил проект правил перезакрепления долей квот вылова в пресноводных водных объектах, в случае если срок действия договора истекает до конца 2018 г. Также подготовлены соответствующие правила заключения договоров.

Уточнение сэкономит деньги рыбакам Министерство сельского хозяйства решило уточнить, что в технических требованиях к судам, которые будут претендовать на инвестквоты, речь идет о наибольшей длине. Именно на этот термин изначально ориентировались компании, решившие строить флот, отмечает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

Новые правила по квотам предложили для рек и озер Минсельхоз представил проект правил перезакрепления долей квот вылова в пресноводных водных объектах, в случае если срок действия договора истекает до конца 2018 г. Также подготовлены соответствующие правила заключения договоров.

Сардина-иваси приходит в российские воды Специалисты ТИНРО-Центра сообщили о начале массовых миграций дальневосточной сардины в зону России. В этом году для эффективной организации промысла перспективных объектов вновь будет действовать штаб путины.

Карелия наловила более 26 тыс. тонн трески и пикши С января по май предприятия Республики Карелия добыли 34 тыс. тонн рыбы, в том числе 33 тыс. тонн океанической. Большую часть уловов составили треска и пикша.

Изменения по инвестиционным квотам не заставили ждать Минсельхоз уже предложил поправки в постановления по инвестиционным квотам. Планируется уточнить, что в требованиях к объектам инвестиций применяется понятие «наибольшая длина судна».

Краба спасли от браконьерских котлов Сахалинские пограничники поймали на побережье залива Терпения группу из трех браконьеров, добывавшую камчатского краба. Весь незаконный улов был выпущен, а у нарушителей изъяли лодку с мотором и автомобиль.

Владимир Путин: Совместная работа на Курилах возможна России нужно создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем, связанных с Южными Курилами, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что говорить об окончательных решениях пока преждевременно.

ИКЕС предложил уменьшить вылов трески Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) рекомендовал сократить добычу трески в Баренцевом море в 2018 г. на 20% к уровню текущего года – до 712 тыс. тонн. Это связано с естественным уменьшением популяции.

Стерлядь и осетр не попали на свадьбу В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.