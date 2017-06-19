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Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ. Фото пресс-службы ФАР

Бизнес заинтересовался рыбоводством Татарстана

В реализации проекта аквабиокультурного комплекса в Республике Татарстан планируют участвовать предприниматели из Норвегии и Челябинска. Власти региона обещают предоставить площадки, а также содействовать в согласовании документации и проведении коммуникаций.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудили с инвесторами развитие товарной аквакультуры в регионе.

На совещании был представлен проект аквабиокультурного комплекса. Генеральный директор инновационно-производственного технопарка «Идея» Сергей Юшко рассказал, что в реализации проекта планируют участвовать предприниматели из Норвегии. Они готовы создать производство по выращиванию до 10 тыс. тонн форели и семги ежегодно. Челябинский бизнес предлагает разводить в комплексе клариевого сома и изготавливать из него филе – около 10 тыс. тонн в год.

Рустам Минниханов отметил, что власти республики готовы предоставить площадки, а также оказать содействие при согласовании документации и проведении коммуникаций для объектов. «Необходимо сделать «дорожную карту». Одна из ее задач – определить площадки для производств, а также возможные меры государственной поддержки», - сказал глава Татарстана. Предполагается пошагово прописать вопросы землеотведения, размещения производств, налогообложения, подготовки специализированных кадров, а также энерготарифов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, несмотря на богатый водный фонд республики, вклад ее рыбоводов в общий объем производства продукции аквакультуры пока небольшой. В 2016 г. в стране выращено 174 тыс. тонн товарной рыбы и более 31 тыс. тонн посадочного материала. В Татарстане - 212 тонн и 294 тонны соответственно. Для эффективного использования имеющегося потенциала в регионе были созданы совет по вопросам сохранения водных биоресурсов и совет по вопросам воспроизводства ВБР и развития аквакультуры.

Эти советы разработали концепцию создания аквабиокультурного технополиса, которую одобрило федеральное агентство. ФАР выступает партнером в реализации концепции. Проект предполагает создание инфраструктуры для предприятий по выращиванию рыбы, моллюсков, ракообразных, организацию производств кормов и малька, строительство складских и перерабатывающих мощностей. Ключевое направление - формирование и развитие фермерского рыбоводства в республике. Ожидается, что таким образом в хозяйственный оборот будут вовлечены неиспользуемые водные объекты и снизится пресс браконьерства. Важная цель будущей программы - рост производства товарной рыбы в Татарстане к 2020 г. до 20 тыс. тонн.

Илья Шестаков положительно оценил перспективы создания аквабиокультурного центра. Руководитель Росрыболовства напомнил о возможностях господдержки на федеральном уровне – научно-консультационного сопровождения рыбоводов отраслевыми НИИ и участия в программе субсидирования краткосрочных и инвестиционных кредитов. «Инициативы бизнеса по созданию новых современных предприятий по производству аквакультуры всегда приветствуются. И федеральный центр, и регион очень заинтересованы в появлении новых рабочих мест и повышении уровня доступности и качества рыбной продукции для населения», - отметил глава федерального агентства.

Fishnews

  • Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ. Фото пресс-службы ФАР
  • Развитие товарной аквакультуры Татарстана обсудили на совещании. Фото пресс-службы ФАР
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