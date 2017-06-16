20 июня 2017 года

Министерства России и Японии провели встречу по аграрному сектору

Взаимодействие в рыбной отрасли обсуждалось на заседании Российско-Японского диалога по сельскому хозяйству в Токио. Рыбохозяйственный комплекс стал одной из областей, попавших в сферу внимания в рамках президентской поездки в прошлом году.

Заседание Российско-Японского диалога по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства прошло в Токио. Российскую часть встречи возглавил замглавы Минсельхоза Евгений Громыко, японскую – заместитель министра сельского, лесного, рыбного хозяйства Хиромити Мацусима.

Эта встреча – первая на уровне заместителей руководителей аграрных ведомств двух стран. Договоренность о повышении уровня сопредседателей диалога закреплена Меморандумом по укреплению сотрудничества в сферах сельского и рыбного хозяйства.

Напомним, что Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии подписали документ в декабре 2016 г. – тогда в Стране восходящего солнца с официальным визитом побывал президент Владимир Путин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза, на заседании обсуждались вопросы сотрудничества России и Японии в сфере сельского, рыбного хозяйства, ход реализации аграрных проектов в рамках плана российско-японского сотрудничества, взаимодействие по линии надзорных служб двух стран. «Стороны отметили положительную динамику партнерства и подтвердили обоюдную заинтересованность в последовательной реализации совместных инициатив», – рассказали в пресс-службе аграрного ведомства.

Во второй половине дня Евгений Громыко встретился с представителями японских компаний «Мицуи», «Марубени», «Маекава», «Джей-Джи-Си Корпорейшн» и «Хоккайдо Корпорейшн». Они уже работают в регионах России, реализуют крупные проекты в различных отраслях аграрного сектора экономики, отметили в Минсельхозе.

Fishnews