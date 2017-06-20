20 июня 2017 года

Рыбалку на Западном бассейне ограничили суточными нормами

Поправки в правила рыболовства для Западного бассейна устанавливают предельно допустимые лимиты добычи на одного рыбака-любителя в сутки. Нормы определены по треске, корюшке, судаку, лещу, щуке и другим популярным видам.

Изменения внесены приказом Минсельхоза от 24 мая 2017 г. № 255. Как сообщает корреспондент Fishnews, в Финском заливе рыбак-любитель может в день наловить по 5 кг корюшки, щуки и леща, а также 5 судаков. Остальных видов можно добыть в сумме не более 10 кг, или один экземпляр, превышающий этот вес.

Аналогичное количество рыбы разрешено за сутки поймать на Ладожском озере и в бассейнах впадающих в него рек. Кроме того, для этой акватории предусмотрена норма по сигу – 5 экземпляров.

В водных объектах рыбохозяйственного значения Калининградской области и 26-го подрайона Балтийского моря предельно допустимый улов – 30 кг трески, 15 кг салаки, по 10 кг ряпушки, речной и морской камбал, финты, корюшки, плотвы, леща, линя, густеры, жереха, карася, рыбца, чехони, окуня, ерша, налима и щуки, а также по 5 экземпляров камбалы-тюрбо, судака, сига, 3 речных угря, 2 семги и один сом. Прочей рыбы можно наловить 30 кг или одну тяжелее этого веса.

Для рыбалки на водных объектах рыбохозяйственногозначения Ленинградской области и Санкт-Петербурга прописаны следующие нормы: по 5 кг леща и щуки, 5 судаков, 50 г мотыля. Остальных видов ВБР – 10 кг или один экземпляр более 10 кг.

Установлен предельный суточный вылов и для Псковской области. На Псковско-Чудском водоеме одному рыбаку можно поймать 2 сига, 5 судаков, 2 угря, 7 кг щуки и по 5 кг налима и леща. На остальных водных объектах рыбохозяйственного значения – 5 судаков, 25 раков, по 5 кг щуки и налима, 50 г мотыля. Остальных водных биоресурсов в регионе можно поймать 20 кг или один экземпляр, весящий больше.

Рыболову-любителю Новгородской области разрешено в сутки поймать 5 судаков, 5 кг щуки и 10 кг остальных ВБР либо один экземпляр тяжелее 10 кг.

Fishnews