В Приморье прибавилось участков для промысла

20 июня 2017 года
Поправки в правила рыболовства для Западного бассейна устанавливают предельно допустимые лимиты добычи на одного рыбака-любителя в сутки. Нормы определены по треске, корюшке, судаку, лещу, щуке и другим популярным видам.
На заседании Северного научно-промыслового совета рыбаки выразили обеспокоенность в связи с рекомендациями ИКЕС сократить ОДУ трески на 20%. Окончательное решение об объемах вылова в октябре примет СРНК.
Специалисты КамчатНИРО провели авиаучетные исследования корфо-карагинской сельди. По оценкам ученых, запасы находятся на уровне выше среднего, но имеют тенденцию к снижению в ближайшие годы.
Вопросы контроля операций по ремонту судов разъяснили представители Дальневосточного таможенного управления. Таможенники рассказали и о том, что, по их мнению, должно включаться в налогооблагаемую базу.
На базе семи филиалов ЦСМС будут созданы объединенные региональные центры мониторинга – Дальневосточный и Северо-Западный. Предполагается, что это упростит работу рыбохозяйственных организаций.
Участники Международного рыбопромышленного форума обсудят долгосрочные перспективы развития промыслов в Мировом океане, биологические риски и глобальные тенденции на рыбном рынке.
Лососевый промысел на западном побережье Камчатки развернется в июле. В преддверии путины рыбодобывающие предприятия, расположенные в Усть-Большерецком районе, посетил губернатор Владимир Илюхин.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) потребовал от правительства Соединенного Королевства возложить специальные обязательства на все траулеры, добывающие для Великобритании тропическую креветку. По мнению экологов, эти суда необходимо оснастить устройствами для защиты морских черепах.
Взаимодействие в рыбной отрасли обсуждалось на заседании Российско-Японского диалога по сельскому хозяйству в Токио. Рыбохозяйственный комплекс стал одной из областей, попавших в сферу внимания в рамках президентской поездки в прошлом году.
19 июня 2017 года
По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.