20 июня 2017 года

В Приморье прибавилось участков для промысла

Администрация Приморского края внесла изменения в перечень рыбопромысловых участков в регионе. В список добавили РПУ в Дальнереченском районе.

Постановлением от 20 июня 2017 г. № 239 администрация Приморья внесла изменения в перечень рыбопромысловых участков для промышленного рыболовства в пресноводных водных объектах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список для рыбаков добавили два РПУ в Дальнереченском муниципальном районе, на реке Уссури.

Изменения внесены в постановление администрации Приморского края от 17 сентября 2009 г. № 248 – в этом документе можно найти полный перечень участков для промысла.

Fishnews