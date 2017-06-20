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Подводный мир «Папаханаумокуакеа». Фото Claire Fackler, CINMS, NOAA, «Википедия»

Дональда Трампа попросили не трогать гавайский заповедник

В ответ на указ президента США Дональда Трампа о ревизии природоохранных зон 535 ученых подписали обращение в защиту гавайского морского заповедника «Папаханаумокуакеа».

В адресованном американским сенаторам письме приводится научное обоснование того, что строго охраняемые заповедники помогают сохранить биоразнообразие и поддерживают рост экономики, пишет портал Honolulu Civil Beat.

Как сообщает корреспондент Fishnews, морская охранная зона «Папаханаумокуакеа» на Гавайях – крупнейший заповедник из тех, чьи статус и территория по требованию Дональда Трампа подлежат ревизии. «Папаханаумокуакеа» был внесен в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2010 г. из-за исключительно богатого природного мира. В прошлом году президент Барак Обама увеличил площадь заповедника вчетверо, сделав его крупнейшим в мире.

Гавайские рыбаки обратились к Дональду Трампу с просьбой разрешить промысел во взятых под охрану водах. Их поддержал Региональный совет по управлению рыболовством в западной части Тихого океана (WPRFMC). Организация направила письма нынешнему и бывшему президентам, указав, что на вошедшей в заповедник акватории промысловики штата добывали порядка 10% своих уловов. Впрочем, ярусоловы ведут промысел по системе квот, которые можно выбрать и в других акваториях, отмечает Honolulu Civil Beat.

Напомним, согласно указу Дональда Трампа, ревизии будут подвергнуты 27 заповедников США, созданных или расширенных с 1996 г.

Fishnews

  • Подводный мир «Папаханаумокуакеа». Фото Claire Fackler, CINMS, NOAA, «Википедия»
  • Территория морской охранной зоны «Папаханаумокуакеа». Фото НОАА, «Википедия»
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