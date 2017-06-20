Дональда Трампа попросили не трогать гавайский заповедник

20 июня 2017 года
Всемирный фонд дикой природы (WWF) потребовал от правительства Соединенного Королевства возложить специальные обязательства на все траулеры, добывающие для Великобритании тропическую креветку. По мнению экологов, эти суда необходимо оснастить устройствами для защиты морских черепах.
14 июня 2017 года
До 1 декабря Генпрокуратура должна комплексно проверить исполнение международных соглашений и законодательства РФ, направленных на то, чтобы не допустить нарушение ограничений поставок в страну продовольственных товаров.
09 июня 2017 года
Гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организация Объединенных Наций (ФАО) Жозе Грациану да Силва заявил о чрезмерном и нерациональном использовании морских ресурсов. По его словам, треть всех морских рыбных запасов эксплуатируется на биологически неустойчивых уровнях.
За 2016-2017 финансовый год Индия поставила за границу 1,1 млн тонн водных биоресурсов стоимостью 5,8 млрд долларов (+23%). Это рекордный для страны показатель.
07 июня 2017 года
В Белгородской области сотрудники Россельхознадзора перехватили более 200 кг красной икры из США, предназначавшейся для получателя на Украине. Санкционную продукцию сожгли.
05 июня 2017 года
Южная Корея собирается предпринять ряд шагов по увеличению поставок рыбопродукции за границу. В частности, планируется открыть за рубежом центры поддержки экспортеров и продвигать национальный бренд K-fish.
21 июня 2017 года
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.
Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения в ключевых местах обитания тихоокеанских лососей предусмотрели в Стратегии сохранения биоразнообразия Сахалинской области на период до 2025 г.
Закончен первый этап исследовательской программы по разработке проекта экологической очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке. По итогам работы специалисты составят карты накопленного ущерба.
В Камчатском НИИ рыбного хозяйства и океанографии созданы проекты кошельковых неводов для добычи тихоокеанской сельди и сардины-иваси. Документы содержат способы вооружения и оснастки этих орудий лова.
Ученые продолжают уточнять информацию о подходах тихоокеанских лососей в рамках исследований на судне «Профессор Кагановский». По предварительным данным, есть основания для увеличения прогноза по ряду районов, продолжение работ поможет внести новые штрихи.
Прокуратура в Приморском крае передала в суд уголовное дело в отношении граждан, которые, по версии следствия, причинили китайским партнерам ущерб более чем на 45 млн рублей.
В Росрыболовстве прошло первое заседание штаба лососевой путины. Основной промысел пока ведется у побережья Камчатского края. Суммарный вылов рыбаков превысил 9,9 тыс. тонн.
В Ненецком автономном округе на конкурс выставлены 13 участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Общая площадь этих акваторий – 5,8 тыс. га.
В Хабаровском крае вынесли приговор создателю и участникам преступной группы, незаконно перевозившей икру осетровых в катафалке. Злоумышленники получили разные сроки лишения свободы, поставщик «краснокнижного» деликатеса отделался обязательными работами.
20 июня 2017 года
Администрация Приморского края внесла изменения в перечень рыбопромысловых участков в регионе. В список добавили РПУ в Дальнереченском районе.