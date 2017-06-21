21 июня 2017 года

Загрязнения Золотого Рога нанесут на карту

Закончен первый этап исследовательской программы по разработке проекта экологической очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке. По итогам работы специалисты составят карты накопленного ущерба.

По информации краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, Дальневосточный федеральный университет завершил первый этап инженерно-геологических изысканий проекта. В работе задействовали ученых и оборудование ДВО РАН, Приморгидромета, Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института, водолазной компании.

«Получен большой материал о степени загрязнения морской воды и донных осадков, а также затопленных объектах на дне бухты. По итогам этой работы будут созданы и размещены в открытом доступе карты накопленного экологического ущерба», – рассказал руководитель департамента Александр Коршенко.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации, сейчас начался второй этап программы, который будет завершен к декабрю этого года.

«Этот этап включает в себя в том числе и анализ результатов проделанных исследований, изучаются отечественная и мировая практика по очистке морских акваторий. К данной работе привлечены ведущие эксперты из Приморья, Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны выработать модель восстановления экосистемы бухты», – отметил Александр Коршенко.

Напомним, для разработки программы по экологической очистке бухты Золотой рог из федерального бюджета направлено более 60 млн рублей.

Fishnews