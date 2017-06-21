Загрязнения Золотого Рога нанесут на карту

21 июня 2017 года
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.
Прокуратура в Приморском крае передала в суд уголовное дело в отношении граждан, которые, по версии следствия, причинили китайским партнерам ущерб более чем на 45 млн рублей.
20 июня 2017 года
Вопросы контроля операций по ремонту судов разъяснили представители Дальневосточного таможенного управления. Таможенники рассказали и о том, что, по их мнению, должно включаться в налогооблагаемую базу.
19 июня 2017 года
Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.
16 июня 2017 года
России нужно создавать благоприятные условия для решения территориальных проблем, связанных с Южными Курилами, заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что говорить об окончательных решениях пока преждевременно.
15 июня 2017 года
Минсельхоз установил минимальный суточный объем добычи равношипого краба в центральной части Охотского моря. Такие показатели используются для предупреждения незаконного лова.
21 июня 2017 года
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.
Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения в ключевых местах обитания тихоокеанских лососей предусмотрели в Стратегии сохранения биоразнообразия Сахалинской области на период до 2025 г.
В Камчатском НИИ рыбного хозяйства и океанографии созданы проекты кошельковых неводов для добычи тихоокеанской сельди и сардины-иваси. Документы содержат способы вооружения и оснастки этих орудий лова.
Ученые продолжают уточнять информацию о подходах тихоокеанских лососей в рамках исследований на судне «Профессор Кагановский». По предварительным данным, есть основания для увеличения прогноза по ряду районов, продолжение работ поможет внести новые штрихи.
Прокуратура в Приморском крае передала в суд уголовное дело в отношении граждан, которые, по версии следствия, причинили китайским партнерам ущерб более чем на 45 млн рублей.
В Росрыболовстве прошло первое заседание штаба лососевой путины. Основной промысел пока ведется у побережья Камчатского края. Суммарный вылов рыбаков превысил 9,9 тыс. тонн.
В Ненецком автономном округе на конкурс выставлены 13 участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Общая площадь этих акваторий – 5,8 тыс. га.
В Хабаровском крае вынесли приговор создателю и участникам преступной группы, незаконно перевозившей икру осетровых в катафалке. Злоумышленники получили разные сроки лишения свободы, поставщик «краснокнижного» деликатеса отделался обязательными работами.
В ответ на указ президента США Дональда Трампа о ревизии природоохранных зон 535 ученых подписали обращение в защиту гавайского морского заповедника «Папаханаумокуакеа».
20 июня 2017 года
Администрация Приморского края внесла изменения в перечень рыбопромысловых участков в регионе. В список добавили РПУ в Дальнереченском районе.