20 апреля 2017 года

В Приморье разработают план по очистке бухты Золотой Рог

Ученые Приморского края приступили к созданию программы по восстановлению экологического баланса бухты Золотой Рог. Изыскательские работы планируется завершить до конца года.

По словам директора регионального департамента природных ресурсов Александра Коршенко, ученые ДВФУ, а также ДВО РАН, много лет изучающие проблемы морских акваторий, смогут наиболее объективно выполнить исследования, так как факторов загрязнения бухты достаточно много.

На разработку программы из федерального бюджета направлено более 60 млн рублей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации края, специалисты проведут геологические, гидрологические исследования, которые позволят определить размер финансирования, необходимого для очистки Золотого Рога. Для принятия итоговой концепции программы обещают привлечь и экспертное сообщество.

По данным СМИ, в 2013 г. начальник управления мониторинга загрязнения окружающей среды, полярных и морских работ Росгидромета Юрий Пешков на Всероссийском съезде по охране окружающей среды объявил бухту Золотой Рог самой грязной акваторией России.

Напомним, в соответствии с указом президента 2017 г. объявлен в стране Годом экологии. В послании Федеральному Собранию Владимир Путин отметил, что по всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий.

Fishnews