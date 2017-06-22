Охране окружающей среды посвятят съезд

22 июня 2017 года
Завод «Вымпел» поможет партнерам-рыбакам подготовить документы по инвестпроектам, отмечает начальник управления гражданского судостроения предприятия Сергей Мазохин.
К 2021 г. Республика Иран намерена увеличить производство водных биоресурсов на 200 тыс. тонн, а в течение следующих пяти лет – еще на 400 тыс. тонн, заявил председатель Иранского НИИ рыболовства Мохаммад Поурказеми.
21 июня 2017 года
Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения в ключевых местах обитания тихоокеанских лососей предусмотрели в Стратегии сохранения биоразнообразия Сахалинской области на период до 2025 г.
Закончен первый этап исследовательской программы по разработке проекта экологической очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке. По итогам работы специалисты составят карты накопленного ущерба.
20 июня 2017 года
Лососевый промысел на западном побережье Камчатки развернется в июле. В преддверии путины рыбодобывающие предприятия, расположенные в Усть-Большерецком районе, посетил губернатор Владимир Илюхин.
Всемирный фонд дикой природы (WWF) потребовал от правительства Соединенного Королевства возложить специальные обязательства на все траулеры, добывающие для Великобритании тропическую креветку. По мнению экологов, эти суда необходимо оснастить устройствами для защиты морских черепах.
22 июня 2017 года
Завод «Вымпел» поможет партнерам-рыбакам подготовить документы по инвестпроектам, отмечает начальник управления гражданского судостроения предприятия Сергей Мазохин.
На одном из рыбозаводов в камчатском поселке Октябрьский пограничники, полицейские и сотрудники Россельхознадзора обнаружили около 70 тонн рыбы без необходимых документов.
Росрыболовство и Погранслужба разработали упрощенную схему переходов рыбацких судов Фарерских островов в исключительную экономзону РФ через контрольные точки. Россия, в свою очередь, заинтересована в увеличении вылова сельди и скумбрии в зоне Фарер.
Ежегодные рыбохозяйственные исследования в морях Дальнего Востока планируют перевести на цикличный режим (один раз в несколько лет). На такую меру отраслевая наука вынуждена пойти из-за сокращения финансирования.
Органы прокуратуры выявили сайты, на которых велась торговля тайменем, нельмой, сибирским осетром и стерлядью. Суд признал информацию об их продаже запрещенной к распространению.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий использование для товарного рыбоводства прудов на водотоках и разрешающий сооружение временных объектов рыбоводной инфраструктуры на лесных участках.
Всероссийское совещание по товарной аквакультуре пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня. На нем обсудят стратегическое планирование в отрасли, рыбоводство в регионах, научную поддержку, производство кормов, кадровые и кредитные вопросы, роль союзов и ассоциаций.
Северо-Восточное теруправление Росрыболовства заявило о необходимости модернизации техники и дополнительном оснащении ведомства современными плавсредствами и оборудованием. Рыбоохране приходится соответствовать современному техническому вооружению браконьеров.
К 2021 г. Республика Иран намерена увеличить производство водных биоресурсов на 200 тыс. тонн, а в течение следующих пяти лет – еще на 400 тыс. тонн, заявил председатель Иранского НИИ рыболовства Мохаммад Поурказеми.
21 июня 2017 года
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.