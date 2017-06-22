22 июня 2017 года

Охране окружающей среды посвятят съезд

Всероссийский съезд по охране окружающей среды пройдет 12-14 декабря в Москве. В прошлый раз такое мероприятие собиралось три года назад.

Правительство РФ распорядилось провести в столице V Всероссийский съезд по охране окружающей среды. Министерству природных ресурсов и экологии поручено образовать организационный комитет по подготовке и проведению форума и утвердить его состав, сообщает корреспондент Fishnews.

Мероприятие запланировано на 12-14 декабря. Глава Минприроды Сергей Донской утвержден в качестве председателя оргкомитета. Федеральным и региональным властям, заинтересованным организациям рекомендовано принять участие в подготовке и проведении съезда.

IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды проходил в Москве 2-4 декабря 2013 г.: обсуждалась экологическая политика страны. Напомним также, что президент Владимир Путин объявил 2017 г. Годом экологии. В апреле глава государства утвердил Стратегию экологической безопасности РФ на период до 2025 г.

Fishnews