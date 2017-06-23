23 июня 2017 года

Росрыболовство рассчитывает обновить половину крабового флота

При распределении инвестиционных квот по крабам будут установлены более жесткие требования к судам – объектам инвестиций, в частности к их оснащению оборудованием для контроля уловов, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На пресс-конференции 23 июня глава Федерального агентства по рыболовству рассказал, что сейчас идет обсуждение, как регулировать предоставление инвестиционных квот по крабам. «Краб слишком привлекательный объект. Надо добиться того, чтобы мы под видом строительства новых судов не получили компании, которые построят новые суда, но будут иметь такой ничтожный объем по вылову, что будут вынуждены по сути заниматься браконьерским промыслом, чтобы получить экономическую рентабельность», – заявил Илья Шестаков.

Отвечая на вопрос корреспондента Fishnews, он подчеркнул, что очень важно не допустить таким образом снижения объема выделяемых инвестиционных квот на одно судно «чуть ли не до одной тонны». В таком случае есть риск, что квоты станут лишь предлогом чтобы получить промысловый билет и выйти на промысел таких ценных видов, как крабы.

По словам руководителя Росрыболовства, к судам, которые предполагается строить под инвестиционные квоты на вылов краба, скорее всего, будут предъявляться более жесткие требования по наличию оборудования. «Но именно оборудования, связанного с контролем. Эти суда должны быть оборудованы электронными весами. Эти суда должны быть оборудованы системой видеонаблюдения в режиме 24 часа. Мы также предполагаем, что в принципе ограничим количество судов, которое будет распределяться под инвестиционные цели именно по крабу», – уточнил Илья Шестаков.

Он добавил, что сейчас в ведомстве определяют, какое количество новых судов потребуется для модернизации порядка 50% крабового флота по мощности.

Fishnews