Европа нарастила вылов «мучной» рыбы

23 июня 2017 года
Правительство Норвегии собирается увеличить площади под разведку залежей нефти в северных морях, прежде всего в Баренцевом. Это решение вызвало протесты экологов и опасения Директората рыболовства страны.
19 июня 2017 года
В реализации проекта аквабиокультурного комплекса в Республике Татарстан планируют участвовать предприниматели из Норвегии и Челябинска. Власти региона обещают предоставить площадки, а также содействовать в согласовании документации и проведении коммуникаций.
16 июня 2017 года
Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) рекомендовал сократить добычу трески в Баренцевом море в 2018 г. на 20% к уровню текущего года – до 712 тыс. тонн. Это связано с естественным уменьшением популяции.
14 июня 2017 года
До 1 декабря Генпрокуратура должна комплексно проверить исполнение международных соглашений и законодательства РФ, направленных на то, чтобы не допустить нарушение ограничений поставок в страну продовольственных товаров.
02 июня 2017 года
Соглашение о мерах государства порта дает мировому сообществу все инструменты, необходимые для борьбы с ННН-промыслом, считает генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва. Руководитель организации выступил на первом совещании сторон договора в Осло.
30 мая 2017 года
Возможности для инвестирования в аквакультуру Татарстана российская сторона представила норвежской делегации. Власти региона рассчитывают, что новые предприятия в отрасли появятся уже весной-летом 2018 г.
27 июня 2017 года
В Магаданской области с 22 июня к добыче лососей и гольцов официально приступили коренные малочисленные народы, с 24 июня – рыбаки-любители, с 26 июня – рыбопромышленники. Региональная полиция начала операцию «Путина».
Программный комплекс «Электронный промысловый журнал» зарегистрировали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Свидетельство получил Центр системы мониторинга рыболовства и связи.
Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.
В Хабаровском крае по подозрению в незаконной добыче осетровых рыб и заготовке черной икры задержан начальник подразделения отдела ГИБДД по Комсомольску-на-Амуре.
26 июня 2017 года
Законопроект, который должен исключить разночтения новых правил регулирования прибрежного рыболовства, Госдума планирует рассмотреть 5 июля. Из закона собираются убрать возможность заморозки рыбы на судах при осуществлении «прибрежки».
В Республике Корея назначен новый министр морских дел и рыболовства. Ким Ёнчхун уже обозначил приоритеты, среди которых улучшение экологии, развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, увеличение количества рабочих мест.
Основная задача в сфере рыбоохраны – обеспечить прохождение рыбы в нерестовый период и борьбу с промышленным браконьерством, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Особо он отметил вопросы сохранения осетровых на Каспии и Амуре и лососевых в Дальневосточном регионе.
Китайские таможенники обнаружили более тонны кокаина в контейнере с замороженной скумбрией. Груз следовал из Южной Америки в Камбоджу транзитом через Шанхай.
В Федеральном агентстве по рыболовству заявили о готовности дать разъяснения по механизму инвестиционных квот. Вопросы можно направить на специальный электронный адрес.
В Республике Саха (Якутия) 7 сентября пройдет аукцион по закреплению долей квот вылова в пресноводных водных объектах региона. Победители смогут осваивать ряпушку, сига, нельму, пелядь, муксуна, нельму, осетра, тайменя и чира.