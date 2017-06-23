27 июня 2017 года

Европа нарастила вылов «мучной» рыбы

За первые 23 недели 2017 г. страны Европы почти на 63% к прошлогоднему уровню увеличили уловы пелагических видов рыб, используемых для производства муки и жира.

С 1 января по 11 июня добыча такой рыбы европейскими государствами (включая Норвегию, Исландию, Данию, Великобританию, Ирландию и Фарерские острова) достигла 1,915 млн тонн. Об этом пишет портал Undercurrent News, ссылаясь на данные Международной ассоциации производителей рыбной муки и рыбьего жира (IFFO). По ее информации, за аналогичный период прошлого года было поймано всего 1,178 млн тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, для производства рыбной муки и рыбьего жира в Европе используют северную путассу, мойву, североморскую и атлантическую сельди, норвежского биба, песчанку.

За первые 23 недели текущего года Дания выловила 360 тыс. тонн этих видов, Исландия - 400 тыс. тонн, Норвегия - 700 тыс. тонн. Уловы Великобритании, Ирландии и Фарерских островов в целом составили 380 тыс. тонн.

Отмечается, что рост добычи пелагических рыб привел к сокращению спроса на рыбную муку из Перу в Северной Европе.

Fishnews